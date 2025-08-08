Battlefield 6 : la bêta explose les compteurs, mais il y a déjà un gros problème

Battlefield 6 déjà jouable en bêta ouverte



Bien qu'il ne soit pas attendu avant le mois d'octobre, Battlefield 6 est déjà jouable sur PC, PS5 et Xbox Series X|S grâce à une bêta ouverte. La première session de test accueillera le gros des joueurs à partir de demain, mais en regardant des streamers partenaires d'EA Games et grâce aux Twitch Drops, il est possible d'obtenir un accès anticipé pour se plonger dans les modes multijoueurs dès maintenant.

Sans surprise, Battlefield 6 bénéficie d'un énorme engouement grâce à cette bêta fermée. Selon les données de SteamDB, Battlefield 6 a réuni 334 549 joueurs en simultané, rien que sur Steam. Les files d'attente sont déjà longues et c'est sans compter les joueurs sur l'Epic Games Store, l'EA app, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un chiffre qui pourrait grimper demain, reste à savoir si tout le monde passera à la caisse à la sortie du jeu.

Sans accès anticipé, la première bêta ouverte de Battlefield 6 aura lieu du 9 au 10 août prochain, puis une seconde session sera organisée du 14 au 17 août, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Battlefield 6 déjà attaqué par les tricheurs





Cependant, Battlefield 6 a déjà un gros problème. Comme le rapporte Insider Gaming, plusieurs internautes ont partagé des extraits de gameplay de la bêta ouverte du FPS pour montrer que les tricheurs sont déjà présents dans Battlefield 6. Les séquences montrent des outils de triches classiques, à savoir le wallhack pour repérer les ennemis au travers des murs et l'aimbot pour viser automatiquement les adversaires.

Que fait EA contre la triche dans Battlefield 6 ?





BF 6 utilise pourtant EA Javelin Anticheat, une solution contre la triche nécessitant l'activation obligatoire du démarrage sécurisé, qui « favorise le renforcement de la sécurité en jouant et en utilisant de nouvelles fonctionnalités anti-triche dans Battlefield » et qui devait combattre plusieurs formes de triches :

Triches au niveau du noyau du système d'exploitation et rootkits (programmes malveillants furtifs)

Manipulation et injection dans la mémoire

Manipulation de l'ID du matériel et spoofing (usurpation d'identité)

Machines virtuelles et émulation

Sabotage des systèmes anti-triche

Malheureusement, tout cela n'est pas magique et les cheaters ont réussi en quelques heures seulement à adapter leurs logiciels de triches pour Battlefield 6. Espérons que les Battlefield Studios réagissent rapidement, sans quoi de nombreux fans risquent d'être vite dégoûtés des modes en ligne.

