Baldur's Gate 3 : la déception est énorme, les fans vont se faire rembourser

Si Larian Studios en a désormais terminé avec Baldur's Gate 3 depuis le gros Patch 8, le jeu et son univers vont continuer de passionner les joueurs pendant encore un bon moment. Du côté des produits dérivés, WizKids proposait des figurines des personnages Origine et de Flétriss, les acheteurs ont commencé à recevoir leur coffret et... la déception est énorme :

Comme le montre cette galerie sur Reddit, le résultat final est catastrophique, les figurines de WizKids sont complètement ratées, c'est à mourir de rire et terrifiant à la fois. Les formes sont grossières, la peinture part dans tous les sens, certains personnages comme Gayle et Ombrecœur seraient impossibles à reconnaître sans leurs tenues emblématiques. Ces figurines vendues 49,99 $ sont désastreuses et à des années-lumière de ce qui était promis sur le visuel promotionnel :

WizKids n'a heureusement pas tardé à réagir et a publié un long communiqué sur son site officiel, expliquant que « le produit final n'a pas répondu à nos attentes, ni à celles de notre partenaire Wizards of the Coast ». Le fabricant invite tous les acheteurs à prendre contact avec lui ou les revendeurs locaux pour être remboursé intégralement. WizKids va également mener l'enquête pour comprendre comment un tel échec a pu se produire, et surtout pour l'éviter à l'avenir. Pour rappel, Wizards of the Coast appartient à Hasbro, célèbre fabricant de jouets qui aurait mieux faire de produire ces figurines lui-même.

Dans un style bien différent, des figurines Funko Pop! d'Astarion, Karlach et Ombrecœur sont disponibles à partir de 13,24 € sur Amazon.

Lire aussi : Baldur's Gate 3 : Larian dévoile pourquoi il n'a pas fait de DLC