Donkey Kong Bananza mettra déjà à genoux la Switch 2 ?

Cette semaine sortira Donkey Kong Bananza, un nouveau jeu de plateforme exclusif à la Nintendo Switch 2 et développé par l'équipe à l'origine de Super Mario Odyssey. Le titre est produit par Kenta Motokura, réalisateur de SMO, mais c'est Kazuya Takahashi qui a dirigé la conception de Donkey Kong Bananza. Le jeu devait à l'origine sortir sur Switch 1, mais l'équipe a changé de console pour profiter de la puissance de la Switch 2 (et du mode Souris).

Déjà des soucis de performances sur Switch 2 ?





Cependant, Donkey Kong Bananza ne devrait pas être parfait sur le plan technique. Comme d'autres médias, La Vanguardia a eu l'occasion de mettre les mains sur le jeu récemment et a noté des soucis de performance. Un sujet évoqué lors de l'entretien avec Kazuya Takahashi, le réalisateur du jeu déclare :

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Premièrement, nous avons intentionnellement utilisé des effets comme les arrêts et les ralentis pour accentuer les impacts. Deuxièmement, grâce à la technologie voxel, l'environnement subit parfois des changements importants et des destructions. Nous sommes conscients que les performances peuvent légèrement baisser à ces moments-là. Cependant, comme vous l'avez dit, le jeu est globalement fluide et, lors des changements majeurs, nous avons privilégié le plaisir et la jouabilité.

Du propre aveu de son réalisateur, Donkey Kong Bananza souffrira de problèmes de performances à certains moments de l'aventure, lors de nombreuses destructions. Espérons que cela ne soit pas trop problématique pendant la partie !

Où acheter Donkey Kong Bananza ?





La date de sortie de Donkey Kong Bananza est fixée au 17 juillet 2025, uniquement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

