EA SPORTS FC 26 dévoile ses Icônes avec une déception pour la France

EA dévoile les Icônes de FC 26





Comme chaque année, le nouveau EA SPORTS FC inclura des cartes de joueurs et joueuses de renom, à utiliser dans le mode Football Ultimate Team. Et, comme chaque année, les fans attendent de découvrir avec impatience les nouvelles Icônes qui vont être rajoutées dans le jeu. En 2024, nous avions eu Lilian Thuram et Marinette Pichon, mais pour EA SPORTS FC 26, la France est mise de côté.

Quelles sont les nouvelles Icônes de FC 26 ?





Eh non, aucun joueur français ne sera rajouté dans les Icônes de FC 26, il y aura pourtant du beau monde, voici les stars sélectionnés :

Zlatan Ibrahimović (Suède) ;

Alex Morgan (USA) ;

Andrés Iniesta (Espagne) ;

Toni Kroos (Allemagne) ;

Caroline Seger (Suède) ;

Giorgio Chiellini (Italie) ;

Sissi (Brésil) ;

Francesco Totti (Italie) ;

Marcelo (Brésil) ;

Steffi Jones (Allemagne) ;

Oliver Kahn (Allemagne) ;

Cha Bum-Kun (Corée du Sud).

Zlatan Ibrahimović, la star d'EA SPORTS FC 26, commente :

Peu importe ce qu’ils disent, Zlatan est de retour. Pour les fans qui ont toujours cru en moi, vous pouvez désormais jouer en tant que Zlatan, en tant qu’ICÔNE, comme cela aurait toujours dû être.

Alex Morgan rajoute :

Je suis ravie de pouvoir poursuivre mon héritage dans FC 26 en tant qu’ICÔNE. Être reconnue parmi les ICÔNES du jeu est un honneur, et j’espère continuer à inspirer la prochaine génération de joueurs et joueuses qui rêvent de laisser leur empreinte sur le terrain.

Toutes les infos sur les cartes Icônes d'EA SPORTS FC 26





Electronic Arts détaille certains points concernant les Icônes d'EA SPORTS FC 26 :

Avec sept des douze ICÔNES entrants récemment retraités, la promotion des ICÔNES FC 26 permet aux fans de célébrer les légendes qui ont façonné le football moderne. Les joueurs peuvent utiliser la nouvelle catégorie d’ICÔNES dans le mode Compétitif de Football Ultimate Team, en bénéficiant d’un dribble plus fluide, de passes plus rapides, d’une endurance accrue et d’un contrôle illimité. Pour les fans du mode Clubs dans FC 26, certaines des nouvelles ICÔNES feront partie des 13 joueurs historiques servant d’inspiration pour des Archétypes distincts, offrant aux joueurs la possibilité d’adapter leur style de jeu. Chacun de ces nouveaux Archétypes disposera de caractéristiques uniques, ainsi que d’une nouvelle expérience de personnalisation permettant aux fans de mieux contrôler le développement de leur Pro. Zlatan Ibrahimović (Cible)

Alex Morgan (Buteur)

Toni Kroos (Maestro)

Oliver Kahn (Gardien de but)

Andrés Iniesta (Créateur) Les fans qui précommanderont l’Ultimate Edition d’EA SPORTS FC 26 avant le 26 août recevront 1 ICÔNE Début (non échangeable) parmi une sélection de 15 ICÔNES, incluant la nouvelle promotion des 26 ICÔNES ainsi que les favoris des fans comme R9, Thierry Henry et Steven Gerrard. L’ICÔNE Début sera disponible dès le lancement en accès anticipé et sera ensuite améliorée en version Champion en novembre. Les ICÔNES Début, disponibles à partir du 19 septembre, mettront en avant un moment précoce de leur carrière où elles ont montré leur potentiel de talents générationnels.

Les ICÔNES Champion, disponibles à partir de novembre, célébreront un moment emblématique où le joueur a remporté un trophée majeur au cours de sa carrière, consolidant ainsi son statut d’ICÔNE.

Quand sortira EA SPORTS FC 26 ?





La date de sortie d'EA SPORTS FC 26 est fixée au 26 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 1, Switch 2 et Amazon Luna. Vous pouvez précommander le jeu de foot via notre guide d'achat : BON PLAN : EA SPORTS FC 26, l'incontournable jeu de foot de la rentrée déjà en précommande à prix réduit