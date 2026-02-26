Marathon s'échauffe avec son Server Slam accessible à tous dès ce jeudi soir, tous les détails

Page 1 : Les dates de la bêta ouverte de Marathon

Au grand dam des joueurs de Destiny 2, qui à défaut d'une véritable feuille de route pour l'année 2026 ont vu la mise à jour majeure Ombre et Justice être repoussée de plusieurs mois, toute l'attention de Bungie est actuellement portée sur Marathon. Il faut dire que le studio joue gros avec son extraction shooter attendu la semaine prochaine, le 5 mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Après avoir ouvert les précommandes le mois dernier pour les différentes éditions du jeu, c'est lors du récent State of Play que la « bêta ouverte » promise depuis un moment avait été datée.

Le studio compte donc sur ce long week-end de Server Slam pour attirer les joueurs, qui va débuter ce jeudi 26 février à 19h00 et se conclura le lundi 2 mars à la même heure. Tout le monde y a accès, donc autant en profiter et voir si la sauce prend avant d'éventuellement passer à la caisse. Notez qu'il n'y a pas besoin d'abonnement PlayStation Plus ou Xbox Game Pass pour cet aperçu. Le cross-play et la sauvegarde multiplateforme seront par ailleurs activés. Sur PS5, le client pèse 17,667 Go.

Puisqu'il s'agit d'un « test d'effort technique », les développeurs préviennent qu'il y aura sans doute des files d'attente, des déconnexions, bugs et autres codes d'erreur, voire une désactivation des serveurs si besoin pour de la maintenance, de quoi fournir suffisamment de données avant le lancement.

L'enfer de Tau Ceti IV en vidéo





Pour accompagner la révélation des dates du Server Slam, une bande-annonce de lancement avec du gameplay avait été diffusée, qui nous plonge parfaitement dans l'univers de Marathon. Il est bien précisé qu'il s'agit d'un mélange de cinématiques et séquences de jeu. Nous avons ainsi un aperçu de ce qu'était la vie sur Tau Ceti IV à New Cascadia, où plusieurs factions avaient établi leur base (NuCaloric et Traxus sont visibles), ainsi que des plans de l'UESC Marathon, lancé en 2472 depuis Mars et qui comptait 30 000 colons, pour un voyage qui aura duré 300 ans.

La dichotomie entre le discours de Joy et la réalité qui nous attend sur place donne une touche horrifique, surtout en entendant l'appel à l'aide du Général Davic Reed, sans savoir exactement à quoi ont pu être confronté les humains de cette colonie pour qu'ils « deviennent des monstres ».

Le contenu du Server Slam





Bien évidemment, tout ne sera pas accessible durant ces prochains jours, mais il y aura déjà de quoi bien s'amuser seul ou en équipe.

Accès à deux zones :

Le Périmètre , une extension du site en périphérie de la colonie ;

, une extension du site en périphérie de la colonie ;

Le Marécage trouble , le complexe de recherche agricole de la colonie.

, le complexe de recherche agricole de la colonie. Les premiers contrats proposés par les cinq factions : CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA et Arachne .

. Progression dans les premiers niveaux des factions et sur les arbres de progression de chaque faction.

Cinq des six cadres de Coureur qui seront disponibles au lancement, ainsi que le cadre de pillage, ROOK.

Pour rappel, le lancement et la Saison 1 ajouteront ce qui suit :

Deux zones supplémentaires :

L'Avant-poste , situé au milieu d'une installation militaire très active de l'UESC ;

, situé au milieu d'une installation militaire très active de l'UESC ;

L'Archive Cryo , une zone à la difficulté élevée à bord de l'épave du vaisseau Marathon (se déverrouille pendant la Saison 1).

, une zone à la difficulté élevée à bord de l'épave du vaisseau Marathon (se déverrouille pendant la Saison 1). Le sixième type de cadre de Coureur : le cadre Voleur .

. Une progression complète pour les six factions , avec des contrats supplémentaires, des arbres de progression plus poussés, et l'ajout de la sixième faction, Sekiguchi Genetics .

, avec des contrats supplémentaires, des arbres de progression plus poussés, et . Le mode Classé (se déverrouille pendant la Saison 1).

(se déverrouille pendant la Saison 1). D'autres secrets et surprises.

De quoi se donner une longueur d'avance





Bungie a évidemment prévu de quoi donner envie aux joueurs de prendre à ce Server Slam. En terminant la mission d'introduction, nous pourrons ainsi récupérer un Emblème et un arrière-plan pour notre profil. De plus, du butin sera octroyé au lancement en fonction de nos performances durant ces quelques jours. Par contre, la progression du Server Slam ne sera pas conservée.

Terminez votre première mission : Déverrouillez la cache d'arrivée standard Implants standards (x6).

Noyaux de cadre de Coureur standards (x4).

Mods de puce d'arme standards (x6).

Armes : Excessif et Inflexible. Atteignez le niveau de Coureur 10 : Déverrouillez la cache d'arrivée améliorée (verte) Implants améliorés (x6).

Noyaux de cadre de Coureur améliorés (x2 pour chaque cadre, x12 au total).

Mods de puce d'arme améliorés (x4).

Armes : Magnum amélioré et Inflexible amélioré. Atteignez le niveau de Coureur 30 : Déverrouillez la cache d'arrivée de luxe (bleue) Implants améliorés et de luxe (x3 de chaque, x6 au total).

Noyaux de cadre de Coureur améliorés et de luxe (x1 de chaque par cadre, x12 au total).

Mods de puce d'arme améliorés et de luxe (x2 de chaque, x4 au total).

Armes : Magnum de luxe et Fusil à canons multiples amélioré.

Sac à dos : sac à dos basique amélioré.

Des drops Twitch vont aussi pouvoir être obtenus en fonction du temps de visionnage des créateurs de contenu sur la plateforme :

Kit sponsorisé de Twitch , à savoir butin standard dans le jeu (regarder pendant 1 heure) ;

, à savoir butin standard dans le jeu (regarder pendant 1 heure) ; Emblème de profil : SMILEYworm (regarder pendant 1 heure) ;

(regarder pendant 1 heure) ; Arrière-plan de profil : WEAVEworm (regarder pendant 2 heures) ;

(regarder pendant 2 heures) ; Sticker d'arme : GLOWworm (regarder pendant 3 heures) ;

(regarder pendant 3 heures) ; Apparence d'arme (style) : MLD Moteur Twitch (regarder pendant 4 heures).

Des récompenses qui ont du charme





Enfin, comme annoncé lors du SoP par le directeur Joe Zigler, les abonnés au PlayStation Plus pourront obtenir les talismans d'arme listés ci-dessous au lancement le 5 mars via la page dédiée, inspirés par plusieurs licences connues :

Helldivers 2 - Talisman d'arme Pour la liberté ;

Death Stranding 2 - Talisman d'arme Guitare de combat ;

Ghost of Yōtei - Talisman d'arme Onryō.

Les joueurs Xbox et Steam devraient également avoir les leurs, qui seront révélés prochainement.

