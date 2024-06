Ace Attorney Investigations Collection : Benjamin Hunter revient mener l'enquête, rendant la licence entièrement accessible à tous

Ces dernières années, Capcom a fait plaisir aux fans de ses visual novels judiciaires en sortant Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Great Ace Attorney Chronicles et Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, donnant accès sur les plateformes actuelles aux six épisodes principaux et à deux spin-offs de sa licence Gyakuten Saiban. Outre le cross-over avec Professeur Layton, il ne reste donc plus que Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth et sa suite jamais parue en Occident Gyakuten Kenji 2 qui restent difficilement accessibles. En amont du Nintendo Direct de ce mardi, un compte chinois sur Weibo a déclaré que nous aurions des nouvelles de la série à cette occasion, ce à quoi le leaker Pyoro a répondu « I will Investigate It ». Forcément, la communauté a vite fait le rapprochement, un bel indice qui ne souffre d'aucune objection, puisque l'éditeur japonais était bien présent durant la présentation avec une belle annonce.

C'est donc une compilation des deux aventures textuelles en point'n click intitulée tout simplement Ace Attorney Investigations Collection qui va voir le jour le 6 septembre 2024 sur Switch, mais aussi sur PS4, Xbox One et PC (Steam et Windows). Nous y incarnerons donc Benjamin Hunter aka Miles Edgeworth, que ce soit au tribunal ou sur le terrain pour mener l'enquête. Les amateurs d'enquête pourront compter sur les systèmes de Logique et d'Échiquier mental pour combiner des preuves et de confronter les suspects.

Parmi les nouveautés, outre les graphismes modernisés, nous pourrons enfin en profiter en français à l'écrit, entre autres langues, et divers bonus seront présents. D'ailleurs, le titre du deuxième épisode sera par chez nous Ace Attorney Investigations 2 : Le pari du procureur. En termes de doublages, en plus du japonais, nous retrouverons donc du français, de l'anglais, de l'allemand, du coréen et du chinois (traditionnel ou simplifié).

Amélioration de l'aspect visuel - Visuels en HD des personnages créés par Tatsura Iwamoto, designer de la saga, animations des personnages plus fluides et expressions plus riches. Il sera possible de basculer entre les sprites (personnages et objets en 2D) d'origine et les sprites retravaillés.

- Visuels en HD des personnages créés par Tatsura Iwamoto, designer de la saga, animations des personnages plus fluides et expressions plus riches. Il sera possible de basculer entre les sprites (personnages et objets en 2D) d'origine et les sprites retravaillés. Fonction d'Historique - Il sera toujours possible de revenir sur un détail d'une conversation ou un indice important grâce à la fonction Carnet de notes.

- Il sera toujours possible de revenir sur un détail d'une conversation ou un indice important grâce à la fonction Carnet de notes. Mode Histoire - Une option pour ceux qui veulent avant tout profiter de l'intrigue en suivant automatiquement le déroulement du jeu sans trop faire marcher leurs petites cellules grises.

- Une option pour ceux qui veulent avant tout profiter de l'intrigue en suivant automatiquement le déroulement du jeu sans trop faire marcher leurs petites cellules grises. Mode Galerie - Un catalogue complet d'illustrations, d'animation de personnages, de croquis, de pubs, de synopsis et la bande originale, comprenant 106 pistes audio du jeu ainsi que 23 pistes orchestrales, une création originale et cinq morceaux arrangés du CD original Ace Attorney Investigation.

- Un catalogue complet d'illustrations, d'animation de personnages, de croquis, de pubs, de synopsis et la bande originale, comprenant 106 pistes audio du jeu ainsi que 23 pistes orchestrales, une création originale et cinq morceaux arrangés du CD original Ace Attorney Investigation. Bande-son du jeu - Il sera possible, dans le menu Options, de remplacer la bande-son originale par les cinq nouvelles pistes arrangées (bonus de précommande, NDLR). Liste des pistes arrangées de Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter :

- Il sera possible, dans le menu Options, de remplacer la bande-son originale par les cinq nouvelles pistes arrangées (bonus de précommande, NDLR). Liste des pistes arrangées de Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter : [AAI Collection] Confrontation - Allegro 2009 ;



[AAI Collection] Confrontation - Presto 2009 ;



[AAI Collection] Miles Edgeworth - Objection! 2009 ;



[AAI Collection] Pursuit - Chase Down the Truth ;



[AAI Collection] Pursuit - Chase Down the Truth (No Intro).

Des visuels sont à découvrir en page suivante. En attendant, vous pouvez vous procurer Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy et les deux autres recueils vidéoludiques chez Gamesplanet à partir de 23,99 €.