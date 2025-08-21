BON PLAN : Blades of Fire, le récent jeu de MercurySteam déjà en promotion

Un échec commercial qui se ressent déjà





En mai dernier sortait un certain Blades of Fire, dont le principal attrait était le nom de son studio, MercurySteam, à qui nous devons l'excellent Metroid Dread, le remake Samus Returns et la trilogie Castlevania: Lords of Shadow, mais aussi l'oublié Spacelords. Le hic, c'est qu'il a été un échec commercial pour 505 Games. Entre son exclusivité Epic Games Store sur PC et sa communication qui n'a débuté qu'en février, il n'a clairement pas eu le temps de s'installer dans les discussions du public et sa démo mise en ligne une semaine avant son lancement n'a visiblement pas aidé. Pas spécialement mauvais si nous en croyons les retours des joueurs, il est actuellement possible de se le procurer en réduction.

Où trouver Blades of Fire à prix réduit ?





Plusieurs revendeurs proposent donc en ce moment des remises faisant baisser la facture d'au moins une dizaine d'euros voire bien plus.