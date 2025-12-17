BON PLAN : déjà une grosse promo pour Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 n'a clairement pas rencontré le succès escompté par Activision. L'éditeur a annoncé de gros changements pour les prochains opus, mais à l'heure actuelle, les revendeurs se retrouvent avec de nombreux exemplaires en stock, et ils ont déjà décidé de vendre Call of Duty: Black Ops 7 à prix réduit. Si le FPS solo et multijoueur vous fait de l'œil pour les fêtes de fin d'année, c'est le moment de craquer.

Call of Duty: Black Ops 7 à prix cassé





Call of Duty: Black Ops 7 est disponible à 42 € seulement chez Leclerc, dans ses versions physiques PS5, Xbox Series X/One et PS4. D'autres revendeurs proposent également de grosses réductions, voici les offres :

Présentation de Call of Duty: Black Ops 7





Avec Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch et Raven Software offrent aux joueurs le Black Ops le plus hallucinant jamais réalisé. Nous sommes en 2035 et le monde est au bord du chaos, ravagé par des conflits violents et une guerre psychologique. David Mason est à la tête d'une équipe d'élite du JSOC lors d'une mission secrète dans la tentaculaire ville méditerranéenne d'Avalon. Sur place, ils découvrent un complot savamment orchestré qui va non seulement plonger le monde dans le chaos, mais aussi les confronter à leur propre passé tourmenté. Faites équipe ou jouez en solo dans une campagne coopérative innovante qui redéfinit l'expérience Black Ops. Relevez des défis aux enjeux élevés dans des environnements très variés, des toits illuminés du Japon à la côte méditerranéenne, en passant par les recoins les plus sombres de l'esprit humain.

Le mode Multijoueur vous propose 16 cartes électrisantes en 6v6 et deux cartes en 20v20 dès le lancement. Des paysages futuristes de Tokyo aux étendues glacées et impitoyables de l'Alaska, chaque environnement regorge de dangers et de possibilités. Maîtrisez un arsenal de pointe et déjouez vos ennemis grâce au système de mouvements omnidirectionnels amélioré.

Dans le mode légendaire Zombies par manche de Treyarch, le cauchemar commence là où la réalité s'arrête. Piégée au cœur de l'Éther noir, l'équipe se retrouve plongée dans un vaste paysage infernal en constante évolution. Il vous faudra survivre… mais surtout ne pas sombrer dans la folie.