TEST BALL x PIT : quand le casse-briques rencontre le roguelike

En juin dernier, nous avions essayé la démo de BALL x PIT à l'occasion du Steam Next Fest, un peu par curiosité. L'idée de mélanger les codes du casse-briques et du roguelike avait tout pour nous séduire, et ça n'a pas loupé : la démo gratuite nous a occupé pendant toute une soirée. BALL x PIT est désormais disponible en version complète depuis quelques semaines et a déjà cumulé un million de ventes sur ordinateurs et consoles. Nous nous sommes enfin penchés sur le jeu final, et voici notre test de BALL x PIT, un jeu développé par Kenny Sun et édité par Devolver Digital.

BALL x PIT mélange les genres, mais il reste avant tout un jeu de casse-briques.

Contrairement à certains roguelike, BALL x PIT a un soupçon de scénario. Le jeu débute après la chute d'une météorite, détruisant la cité de Baboulone et ne laissant qu'un profond trou. Grâce à un ascenseur, les aventuriers y descendent pour affronter des créatures et récolter des trésors, afin de bâtir la Nouvelle-Baboulone. Le scénario n'ira pas plus loin, il sert surtout de prétexte à un système de niveaux très classique. Les joueurs doivent en effet récolter des rouages à un étage pour améliorer l'ascenseur et s'enfoncer plus profondément dans l'abîme.

BALL x PIT mélange les genres, il lorgne du côté de Vampire Survivors, mais il reste avant tout un jeu de casse-briques. Les parties se présentent ainsi : le joueur est propulsé dans un niveau vertical et rectiligne, d'où descendent des vagues d'ennemis, à l'apparence de carrés ou rectangles. En tirant des Boules (avec un effet spécial) et des Béboules (de simples billes), qui rebondissent évidemment sur les murs et les côtés des ennemis, ces derniers sont détruits. Chaque niveau est divisé en trois segments, avec deux mini-boss et un boss final, l'abattre permet de compléter le niveau.

En éliminant un ennemi, le joueur récolte des gemmes, qui permettent de monter des niveaux. Là, un écran s'ouvre et nous permet de choisir une nouvelle Boule, un pouvoir passif, ou d'améliorer les objets déjà en notre possession. Parfois, un objet spécial est lâché : celui-ci nous permet d'améliorer aléatoirement des objets, de fusionner deux Boules (en conservant l'effet de chacune) ou de faire évoluer deux Boules pour créer un tout nouveau pouvoir.

