Bradley the Badger parodie des jeux cultes dans sa première bande-annonce

Il est bien difficile de se démarquer dans une conférence comme celle des Game Awards. Pourtant, avec son premier projet, Day 4 Night a déjà tapé dans l'œil de nombreux joueurs et joueuses. Le studio a profité de l'évènement pour dévoiler Bradley the Badger, un jeu d'action et d'aventure avec un blaireau. Voici la bande-annonce, qui parodie Bloodborne, Cyberpunk 2077 et The Last of Us :

Day 4 Night a encore un C.V. vierge, mais ses cofondateurs ont déjà travaillé sur de gros jeux AAA. Le studio a été fondé par Davide Soliani (Mario + Les Lapins Crétins) et Christian Cantamessa (Red Dead Redemption), autant dire que l'équipe sait faire un jeu vidéo. Bradley the Badger se présente comme une lettre d'amour aux jeux vidéo, mais aussi une satire.

Présentation de Bradley the Badger





Bradley the Badger est une véritable déclaration d'amour aux jeux vidéo. Ce jeu d'action-aventure mêle exploration, péripéties et énigmes libres et complexes, le tout sublimé par un récit satirique ponctué de séquences en prises de vues réelles. Une icône des jeux de plateforme se réveille dans un monde devenu absurde. Désireux de rentrer chez lui, Bradley se lance dans une quête pour sauver son monde et ses amis à tout prix, même si cela implique une révélation bien plus grande que tout ce qu'il avait pu imaginer. À travers des mondes jouables radicalement différents, « inspirés » de jeux célèbres mais restés bloqués dans les limbes du développement, vous découvrirez une histoire unique, racontée à travers le regard enthousiaste, curieux et espiègle d'une mascotte de jeu vidéo. Bradley parviendra-t-il à sauver Dreamwoods ? Gameplay principal : une aventure d'action unique en son genre



Explorez, effectuez des doubles sauts, résolvez des énigmes et combattez avec votre fidèle poêle à frire dans des mondes inachevés qui ont cruellement besoin d'une étincelle créative. Peut-être est-ce là ce qui permettra de sauver le monde ? Il y aura des objets à collectionner, des quêtes à accomplir, des secrets à percer. Et même si Bradley espère que ce sera un jeu comme les autres, l'expérience sera assurément inédite. Le Kit



Au cœur de notre jeu se trouve le Kit. C'est un outil qui permet à Bradley de modifier chaque élément inachevé, comme s'il était un développeur de jeux. Systémique et immédiat, il transforme radicalement votre approche de l'exploration, des déplacements, des énigmes et des combats. Il pourrait même changer votre perception du jeu.

Quand sortira Bradley the Badger ?





Bradley the Badger sortira à une date inconnue, uniquement sur PC via Steam. Cependant, Day 4 Night envisage déjà des plateformes additionnelles et un portage sur consoles. En attendant, vous pouvez retrouver Mario + Les Lapins Crétins Kingdom Battle à 11,30 € sur Cdiscount.