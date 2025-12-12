Star Wars: Fate of the Old Republic, un premier teaser mystérieux pour le prochain jeu de Casey Hudson (Mass Effect, KOTOR)

Un premier teaser qui pose son ambiance





La Force était puissante lors des Game Awards, car un nouveau jeu Star Wars y a été révélé. Quatre ans après l'annonce de Star Wars Eclipse lors de l'évènement, prochain titre de Quantic Dream dont nous ne savons toujours pas grand-chose, c'est un autre studio qui vient à son tour nous vendre du rêve... et pas qu'un peu, même si cela passe surtout par son nom et ses maigres premiers détails. Cette fois, il n'est pas question de La Haute République, mais bien de l'Ancienne République !

Après Knights of the Old Republic et le MMO The Old Republic par BioWare, ainsi que KOTOR II - The Sith Lords par Obsidian Entertainment, c'est un autre studio qui va donner vie à Star Wars: Fate of the Old Republic.

Les premiers détails de FOTOR !





Vous ne connaissez sans doute pas encore Arcanaut Studios, puisqu'il s'agit d'une nouvelle entité, mais le nom du directeur de Star Wars: Fate of the Old Republic vous dira forcément quelque chose, puisqu'il s'agit de Casey Hudson, qui a donc bien rebondi après la fermeture de Humanoid Origin. Oui, il occupait déjà ce rôle sur KOTOR, alors il y a de quoi être excité.

Développé en collaboration avec Lucasfilm Games, cet ambitieux projet prendra la forme d'un Action-RPG solo centré sur la narration, se voulant le successeur spirituel de Star Wars: Knights of the Old Republic proposant « une aventure interactive épique à travers une galaxie au bord de la renaissance, où chaque décision façonne votre chemin vers la lumière ou les ténèbres ».

La vidéo, digne d'un long-métrage en termes de qualité, nous montre une jeune femme atterrissant sur une planète, qui n'est pas sans faire penser à Rey. Accompagnée par deux autres personnages, elle se dirige sous une pluie battante vers une épave où l'attend une créature. Gros plan sur son visage, son de sabre laser et lumière bleutée, difficile de faire plus mystérieux...

Pour le moment, il n'y a ni période de sortie ou plateforme pour Star Wars: Fate of the Old Republic, il va donc falloir se montrer extrêmement patient.