CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film, Luigi fait preuve de bravoure dans un nouvel extrait riche en action

Mario et Luigi vs Bowser Jr.





Le mois dernier, Nintendo a dévoilé la toute première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film, un deuxième long-métrage qui fera voyager les deux frères et leurs alliés à travers tout un tas de nouveaux décors au cours d'une intrigue introduisant Harmonie et Bowser Jr.. S'il faudra sans doute attendre l'approche de son lancement pour en voir beaucoup plus, dont Yoshi qui n'est clairement pas un secret, cela n'a pas empêché la firme de Kyoto et Illumination de rappeler aux joueurs suivant les Game Awards l'existence du projet avec un spot d'une trentaine de secondes.

Luigi dans tous ses états





La séquence est donc celle qui introduira à priori Bowser Jr. auprès de nos deux héros, alors qu'il arbore un pouvoir proche de sa forme Wonder. Notez que son bandana se meut lorsqu'il parle. Alors que la scène se veut tendue, Mario étant prêt à se battre, Luigi détonne en se présentant tout en n'étant pas très serein, créant malgré lui une situation assez cocasse. Et de la bagarre, il y en a, puisque le rejeton du Roi Koopa n'y va pas de main morte. C'est dans toute cette agitation que Luigi assène un coup de genou bien placé dans la tête de l'ennemi, un comportement courageux assez rare chez lui il faut l'avouer. Même si l'humour reprend vite le dessus, cela donne clairement envie d'en voir davantage de cette dynamique.

Pour rappel, Super Mario Galaxy Le Film est attendu dès le 1er avril 2026 en France et ce n'est pas une blague. Le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film est quant à lui vendu 14,99 € chez Leclerc et à la Fnac, voire dès 12,50 € sur Amazon.