Capcom tease le retour de franchises cultes

Capcom peut compter sur deux franchises phares pour remplir ses caisses : Resident Evil et Monster Hunter. Mais le studio japonais dispose d'un catalogue de franchises variés, avec notamment Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, Ace Attorney, Dead Rising, Dragon's Dogma, Okami, Onimusha ou encore Dino Crisis.

Bientôt le retour de Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney ?





Tout récemment, Capcom a publié un rapport intégré. Dans ce document, une déclaration du COO Haruhiro Tsujimoto a interpelé les fans. Capcom voudrait relancer des franchises un peu oubliées. Le directeur des opérations du studio japonais déclare :

Capcom possède un catalogue impressionnant de marques mondialement populaires, telles que Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney. Notre objectif est d'élargir notre base d'utilisateurs et d'améliorer nos performances grâce à de nouvelles sorties, des remakes et des portages de titres de ces séries sur de nouvelles plateformes. En renforçant la notoriété de ces marques et en fidélisant nos fans, nous les transformerons en licences phares.

Devil May Cry de nouveau populaire grâce à Netflix





Si Capcom veut relancer la franchise Devil May Cry, absente des ordinateurs et consoles depuis 2019, c'est parce que le dernier opus en date vient de dépasser les 10 millions de ventes. La licence Devil May Cry jouit d'une nouvelle popularité grâce à la série animée Netflix, il est logique que Capcom veuille la remettre sur le devant de la scène avec un portage, un remake ou un nouvel opus. Concernant Mega Man et Ace Attorney, aucune actualité en particulier, mais ces franchises sont cultes, surtout la première qui existe depuis 1987. Un nouvel opus pour les 40 ans de Mega Man serait un joli cadeau pour les fans.

D'autres vieilles licences déjà ressuscitées





Pour rappel, Capcom a déjà décidé de faire revivre d'anciennes licences. Une suite a Ōkami à été dévoilée il y a un an, de même qu'Onimusha: Way of the Sword. Par ailleurs, une rumeur laisse entendre que Capcom développerait un nouveau Dead Rising, mais le studio japonais n'a pas confirmé l'information pour le moment.

