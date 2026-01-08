Xbox Developer_Direct 2026 : une 4e édition de la présentation annoncée, avec trois gros projets attendus au tournant !

Date et heure du Xbox Developer_Direct 2026





La période des fêtes étant désormais passée, les studios et éditeurs démarrent donc tranquillement l'année avec quelques annonces. Du côté de Microsoft, comme l'an dernier, c'est une présentation qui est d'ores et déjà datée pour la fin du mois. En effet, nous avons rendez-vous le jeudi 22 janvier à 19h00 pour le Xbox Developer_Direct 2026. Les trois précédentes itérations de ce programme ont toujours su nous régaler, celle de 2025 ayant notamment introduit deux NINJA GAIDEN. Cette fois, il n'y a en revanche aucun teasing quant à un quelconque jeu surprise, mais les trois qui y sont attendus devraient largement suffire à nous contenter.

Un trio de jeux prometteurs





Au programme, deux studios seront prendront la parole avec d'un côté Playground Games et de l'autre... Game Freak ! Oui, nous aurons enfin des nouvelles de Fable avec sa toute première présentation étendue, mais aussi du gameplay de Forza Horizon 6 qui nous transportera au Japon. Enfin, c'est le projet original des créateurs de Pokémon qui se dévoilera davantage, le bien nommé Beast of Reincarnation.

Fable - Xbox Series X|S et PC (Microsoft Store et Steam) - Playground Games vous invite à redécouvrir le monde féérique d'Albion avec une présentation approfondie de Fable, l'un des jeux les plus attendus de 2026. Les développeurs lèveront le voile sur la magie, l'humour et les surprises qui vous attendent dans cette nouvelle interprétation de la franchise. Choix, conséquences, aventures, humour typiquement britannique et bien sûr... des poules : tous les éléments iconiques de Fable seront au rendez-vous, revisités pour plaire autant aux fans de la première heure qu'aux nouveaux joueurs.

- Playground Games vous invite à redécouvrir le monde féérique d'Albion avec une présentation approfondie de Fable, l'un des jeux les plus attendus de 2026. Les développeurs lèveront le voile sur la magie, l'humour et les surprises qui vous attendent dans cette nouvelle interprétation de la franchise. Choix, conséquences, aventures, humour typiquement britannique et bien sûr... des poules : tous les éléments iconiques de Fable seront au rendez-vous, revisités pour plaire autant aux fans de la première heure qu'aux nouveaux joueurs. Forza Horizon 6 - PS5, Xbox Series X|S, PC (Microsoft Store et Steam) et cloud - L'équipe Forza de Playground Games nous emmène au Japon avec un aperçu exclusif du gameplay de Forza Horizon 6. Découvrez les nouveaux paysages magnifiques et contrastés de cette destination inédite, ainsi que les fonctionnalités inédites qui donnent vie à ce nouvel épisode du jeu de course en monde ouvert.

- L'équipe Forza de Playground Games nous emmène au Japon avec un aperçu exclusif du gameplay de Forza Horizon 6. Découvrez les nouveaux paysages magnifiques et contrastés de cette destination inédite, ainsi que les fonctionnalités inédites qui donnent vie à ce nouvel épisode du jeu de course en monde ouvert. Beast of Reincarnation - PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store) - Direction Tokyo pour plonger dans le RPG d'action intense en solo de Game Freak. Pour la première fois, les développeurs dévoileront les mécaniques de manipulation végétale d'Emma, l'héroïne, et la dynamique de jeu avec son fidèle compagnon canin, Koo. Dans un Japon post-apocalyptique, un monde profond et périlleux se déploie, et vous en découvrirez les secrets de développement en exclusivité dans le Developer_Direct.

Pour le moment, vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.