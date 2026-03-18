PSVR 2 : les moddeurs libèrent l'eye tracking sur PC, mais un obstacle de taille demeure

L’ouverture du PlayStation VR2 au PC via l’adaptateur officiel de Sony devait marquer une nouvelle étape. Sur le papier, son écran OLED HDR, son suivi oculaire et ses retours haptiques en faisaient un candidat sérieux pour s’imposer sur ce marché. Pourtant, dans les faits, la version actuelle reste très en retrait par rapport à l’expérience proposée sur PS5, poussant la communauté à prendre les choses en main.

Des limitations importantes sur la version officielle PC Depuis son lancement sur PC, le PSVR 2 fonctionne via SteamVR, mais avec plusieurs restrictions notables. Certaines fonctionnalités clés du casque, en particulier le suivi oculaire pourtant central dans son architecture, ne sont tout simplement pas accessibles. Aujourd'hui, le matériel de Sony est utilisé sur PC comme un casque VR classique, privé de ses spécificités les plus avancées. Ce choix limite fortement son intérêt face à d’autres solutions concurrentes, notamment en matière d’optimisation des performances et d’interactions.

La scène communautaire débloque le suivi oculaire Face à ce bridage, plusieurs développeurs indépendants se sont penchés sur les entrailles du casque. À travers des modifications du driver et l'utilisation d'outils non officiels comme PSVR2Toolkit, ils sont parvenus à activer partiellement l’eye tracking. En contournant les restrictions officielles, il devient désormais possible d’accéder aux données de regard en environnement PC. Une avancée technique significative pour un appareil positionné à ce prix.

Une intégration bloquée par l'absence d'OpenXR Malgré cette prouesse de la communauté, l’exploitation du suivi oculaire reste limitée par un frein majeur : l’absence de compatibilité avec OpenXR, l'API devenue le standard du développement VR sur PC. Sans cette prise en charge vitale, l’eye tracking ne peut pas être exploité par la majorité des applications actuelles, rendant par exemple impossible le foveated rendering dynamique (qui optimise l'affichage là où l'œil regarde). En pratique, le suivi est fonctionnel, mais son utilisation reste tristement cantonnée à des démonstrations techniques expérimentales.

Un potentiel technique encore sous-exploité Le suivi oculaire n’est d'ailleurs pas le seul grand absent. Le HDR permis par l’écran OLED n’est pas correctement géré dans SteamVR, les retours haptiques avancés (sur le casque comme sur les manettes Sense) tournent au ralenti, et l’audio 3D natif n'est pas disponible.

Le PSVR 2 dispose d’atouts rares sur le marché PC VR, mais cette situation met en évidence un contraste frustrant entre ses capacités matérielles réelles et son exploitation logicielle actuelle. La communauté vient de prouver que le casque en a sous le capot, même en dehors de sa console d'origine. Reste la question centrale de la stratégie de Sony : le constructeur choisira-t-il de débloquer officiellement ces fonctionnalités par de futures mises à jour pour s'imposer sur PC, ou s'obstinera-t-il à réserver ses meilleures cartes à l’écosystème PlayStation ?