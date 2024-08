Pokémon : Project VOLTAGE High, la collaboration musicale et visuelle avec Hatsune Miku atteint de nouveaux sommets

Si vous suivez l'actualité sur le site, vous n'avez pas pu passer à côté de notre dossier consacré au Project VOLTAGE, une collaboration entre l'univers de The Pokémon Company et la plus célèbre des Vocaloid, Hatsune Miku, qui depuis près d'un an nous régale régulièrement avec de magnifiques illustrations réalisées par tout un tas d'artistes talentueux, ainsi que des chansons qui vont être compilées dans un album mis en vente en novembre prochain. Alors que la tournée de concerts Magical Mirai 2024 va se poursuivre à Tokyo ce dimanche, nous avions rendez-vous ce samedi pour une grosse annonce teasant de nouveaux sommets pour cette aventure qui a su faire vibrer les fans du monde entier, remerciant tout le monde pour cette première année de soutien. Eh oui, le projet a été renouvelé et devrait capter notre attention pendant encore bien des mois.

Baptisée Project VOLTAGE High↑, cette deuxième année promet de dépasser les 18 types et s'ouvre donc avec la diffusion d'une illustration à tomber, à nouveau réalisée par KEI, qui s'est surpassée par rapport à celle de l'an dernier. Nous y retrouvons encore une fois Miku avec son apparence classique, Canarticho et Pikachu, mais aussi un Garde-de-Fer, Pokémon Paradoxe introduit avec les jeux Pokémon Écarlate et Violet. De nouvelles chansons, vidéos et illustrations sont attendues, que nous répertorierons via cet article. Le site japonais officiel reste lui le même.

