Replaced respecte les traditions : il est encore repoussé

Replaced encore repoussé





La semaine, Team Cherry a enfin stoppé le running gag de Hollow Knight: Silksong, le jeu sortira le 4 septembre prochain. Mais d'autres studios ont annoncé des titres il y a de ça plusieurs années déjà, des titres qui se font toujours attendre. En 2021, l'éditeur Coatsink et le développeur Sad Cat Studios dévoilaient Replaced, un jeu en 2,5D mélangeant action, plateforme et science-fiction rétrofuturiste, qui devait sortir l'année suivante. Chaque été, le jeu est repoussé à l'année suivante et les studios ne dérogent pas à la règle.

Quand sortira Replaced ?





Yura Zhdanovich, directeur du jeu, a pris la parole sur Steam pour annoncer que le studio est « très proche de terminer la production », Replaced est donc désormais attendu au printemps 2026 sur PC et Xbox Series X|S. La Xbox One est abandonnée, il faut dire que la console se fait vieille. Pour rappel, le titre est également attendu day one dans le Game Pass. L'abonnement Ultimate coûte 17,99 €/mois chez Cdiscount.

Du gameplay et un rendez-vous donné





Afin de nous faire patienter jusqu'au printemps prochain, les studios ont partagé une nouvelle vidéo, relayée par IGN. Sad Cat Studios évoque l'avancée du développement et montre quelques extraits de gameplay, preuve que le titre est bien avancé. D'ailleurs, le studio nous donne rendez-vous plus tard cette année pour découvrir l'ultime bande-annonce de Replaced, qui dévoilera la date de sortie précise.