Fortnite : une skin câline à débloquer gratuitement, il n'est pas encore trop tard

Faire équipe pour des récompenses gratuites





Depuis le début d'année, Epic Games a plusieurs fois proposé des évènements temporaires « Faire équipe », qui ont succédé à « Potes au top » et demandent de compléter des objectifs à plusieurs avec des amis de notre liste. Jusqu'à l'évènement l'Heure zéro de ce samedi 29 novembre au soir à 20h00, Faire équipe - Charge hivernale est donc actif et permet comme au printemps d'obtenir une skin inédite et quelques autres récompenses sympathiques, sachant que l'une d'elles a été débloquée automatiquement à cause d'un bug. Il n'est donc pas encore trop tard pour en profiter.

Vous trouverez ci-dessous la liste des récompenses :

Accomplir 1 quête : piste musicale ACELERADA de MXZI et sma$her ;

; Accomplir 2 quêtes : emote Motarde en colère ;

; Accomplir 3 quêtes : pioche Battes câlines ;

; Accomplir 4 quêtes : emote Ailes de motarde ;

; Accomplir 5 quêtes : revêtement Vacances tropicales ;

; Accomplir 6 quêtes : accessoires de dos Peluches câlinours ;

; Accomplir 7 quêtes : emote Cœur cajoleur ;

; Accomplir 8 quêtes : emote Intro aux baguettes ;

; Accomplir 9 quêtes : tenue Motarde câline.

Des objectifs restrictifs à accomplir





Cette fois, pas question de simplement s'amuser dans une activité conçue par Epic et une autre par un créateur, les exigences sont un peu plus spécifiques, même si la finalité est simplement d'engranger de l'EXP. Cela n'empêche pas de les réaliser en solo si vous avez à disposition une deuxième plateforme de jeu avec un compte secondaire, bien que nécessitant plus d'efforts.

Quêtes d'Epic Gagner de l'EXP (80 000) dans Festival ou Rocket Racing en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner de l'EXP (80 000) dans Recharge ou Delulu en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner de l'EXP (80 000) dans Fortnite Battle Royale ou Fortnite OG en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner de l'EXP (80 000) dans Blitz Royale ou Sauver le monde en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner de l'EXP (80 000) dans LEGO Fortnite en étant dans un groupe avec des amis.

Remarque : elle a été complétée automatiquement suite à un bug. Quêtes de créateurs Gagner de l'EXP (80 000) dans des îles de type Survie conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.



Gagner de l'EXP (80 000) dans des îles de type Gestion conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.

Remarque : vous pouvez faire d'une pierre deux coups avec Magnat des zombies (7810-6525-1912) qui combine survie et gestion, et en plus c'est rapide !

Gagner de l'EXP (80 000) dans des îles de type Battle Royale conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner de l'EXP (80 000) dans des îles de type Combat conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.

Remarque : rien de tel qu'un classique Red vs Blue pour cela, par exemple 2898-7886-8847.

Gagner de l'EXP (80 000) dans des îles de type Jeu de rôle conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.

