Fortnite : une skin du Ryan Reynolds musclé de Free Guy et une emote gratuite ajoutées, voici comment la débloquer gratuitement

La 20th Century Fox a mis le paquet sur la communication de Free Guy, sorti au cinéma mercredi dernier en France, y compris sur le terrain du jeu vidéo. Après tout, c'est logique, car Ryan Reynolds y incarne un PNJ à qui il va arriver bien des mésaventures. Il y a même une collaboration en cours avec Fortnite pour obtenir une skin et une emote.

L'apparence est malheureusement vendue au prix de 1 200 V-Bucks sur la boutique d'objets, et elle ne représente pas le personnage principal en costume, mais sous sa forme de Mec torse nu. Pour ce qui est de l'emote Chic type, elle peut être débloquée gratuitement via des défis in-game, à obtenir depuis un distributeur en Battle Royale : il nous sera demandé de se faire toucher par un véhicule, de placer 3 pièces sur la carte, de rétablir ou réanimer un coéquipier, de subir des dégâts de mêlée, et de parler avec un PNJ. Le geste sera ensuite ajouté à notre partie en cours, et il suffira de le lancer près d'un adversaire pour l'intégrer définitivement à notre collection. Le principal intérêt de l'emote est qu'elle est accompagnée d'une phrase de Ryan Reynolds en VO, phrase qui sera traduite en français sans l'intonation de l'acteur par chez nous...

Dites bonjour à Guy. C'est quelqu'un de tout à fait ordinaire et... Non, oubliez ça. Guy vient d'apprendre que sa vie d'employé de banque n'est pas exactement ce qu'il imaginait. En fait, il est un simple personnage non jouable dans un jeu vidéo en monde ouvert. Et maintenant, il arrive dans Fortnite ? Enfin, pas tout à fait. Au cas où vous ne le sauriez pas, Guy est très occupé à sauver Free City. Mais même s'il ne peut pas monter dans le bus de combat, il a quand même tenu à faire un petit coucou. Cherchez des distributeurs de billets et suivez les instructions de Guy pour accomplir les quêtes de Free Guy. Trouvez des distributeurs de billets et écoutez bien ce que Guy a à vous dire ! Votre récompense ? L'occasion de montrer votre bon... non, votre super côté grâce à l'emote Chic type. Remarque : le message de l'emote Chic type sera en français dans le jeu. « Il n'a pas franchement l'air d'un chic type, si ? » Eh bien non, pas vraiment. C'est-à-dire que Guy était trop occupé pour venir dans Fortnite, mais à la place, nous avons quand même réussi à trouver un Mec. Retrouvez-le dans la boutique d'objets cette nuit à 2h00 (CEST).

Fortnite avait besoin de Guy. C'est un Mec qui est arrivé. Retrouvez les quêtes de Free Guy dans le jeu du 12 août au 6 septembre.

Certes, ce n'est pas Superman, mais cela devrait en amuser quelques-uns.

