Woochi the Wayfarer : un ambitieux jeu d'action et d'aventure coréen teasé en vidéo

Nexon de retour avec un jeu d'action-aventure solo





L'éditeur sud-coréen Nexon a frappé fort en début d'année avec The First Berserker: Khazan, un Action-RPG Souls-like très réussi. Le studio a un catalogue de titres variés, mais il semble mettre de plus en plus l'accent sur les gros jeux solo. Il vient de dévoiler Woochi the Wayfarer, un jeu d'action et d'aventure dans un univers de fantasy, inspiré de la période Joseon.

Un magicien coréen au cœur de l'histoire





Développé par LoreVault, Woochi the Wayfarer se présente comme « un jeu d'action-aventure blockbuster qui raconte les aventures du Dosa (le Mage de la Voie), Jeon Woochi ». L'histoire se basera ainsi sur un célèbre conte coréen où Jeon Woochi utilisera ses pouvoirs pour « combattre l'injustice et tromper les corrompus ». Les développeurs parlent déjà d'« une expérience de jeu immersive et palpitante, avec des décors magiques, des monstres et une musique traditionnels coréens ». La bande originale sera d'ailleurs composée par Jung Jae-il, bien connu pour avoir travaillé sur la série Squid Game et les films Okja, Parasite et Mickey 17 de Bong Joon-ho.

Un jeu coréen pour les joueurs du monde entier





Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, Woochi the Wayfarer compte bien séduire les joueurs en dehors de la Corée du Sud, Nexon a comme objectif de « proposer un jeu de qualité et au contenu à la hauteur des attentes du marché mondial ». Et, afin de respecter au mieux l'œuvre originale, « LoreVault, le développeur de Woochi the Wayfarer, collabore avec des experts de divers domaines, tels que la littérature coréenne et la musique traditionnelle », allant même sur des sites culturels au travers du pays pour « recréer l'époque Joseon en 3D de haute qualité ».

Quand sortira Woochi the Wayfarer ?





Vous l'aurez compris, Woochi the Wayfarer s'annonce déjà très ambitieux, mais pour l'instant, il faut se contenter du teaser ci-dessus. Le jeu n'a pas de date de sortie, mais il est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant d'en apprendre davantage, vous pouvez retrouver The First Berserker: Khazan à partir de 46,83 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Les fans de Souls-like ont un énorme égo, The First Berserker: Khazan l'a prouvé