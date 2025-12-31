PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2026 dévoilé, dont une production épique

Les jeux offerts du PlayStation Plus de janvier 2026





En janvier 2025, nous apprenions un changement prévu pour l'année 2026 concernant les jeux proposés chaque mois à l'ensemble des abonnés du PlayStation Plus dans le cadre de leur abonnement. Il était alors déclaré que les jeux PS4 ne seraient plus un avantage clé, proposés plus occasionnellement. Depuis cette annonce, le sujet n'a plus été abordé et ce n'est pas avec les trois titres qui seront à récupérer dès la semaine prochaine que nous verrons une quelconque différence. Évidemment, la quantité va revenir à la normale après les cinq titres de décembre qui constituaient une exception.

En effet, nous aurons droit à Need For Speed Unbound, dernier épisode en date de la licence et qui date tout de même de fin 2022, au remaster Disney Epic Mickey: Rebrushed pour les amateurs de plateforme et d'action, ainsi que Core Keeper, jeu de survie de type bac à sable développé par Pugstorm, qui devrait occuper en occuper plus d'un en ce début d'année.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 6 janvier 2026, et ce jusqu'au 2 février.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2026

LEGO Horizon Adventures Jusqu'au 5 janvier

Support : PS5 Killing Floor 3 Jusqu'au 5 janvier

Support : PS5 The Outlast Trials Jusqu'au 5 janvier

Supports : PS5 et PS4 Synduality Echo of Ada Jusqu'au 5 janvier

Support : PS5 Neon White Jusqu'au 5 janvier

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2026

Need For Speed Unbound À partir du 6 janvier

Support : PS5 Disney Epic Mickey: Rebrushed À partir du 6 janvier

Supports : PS5 et PS4 Core Keeper À partir du 6 janvier

Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2025 dévoilés pour terminer l'année en beauté