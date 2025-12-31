Actualité
PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2026 dévoilé, dont une production épique

Source: PlayStation

Visiblement, Sony Interactive Entertainment n'a pas encore pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, qui va démarrer lentement.

Les jeux offerts du PlayStation Plus de janvier 2026

En janvier 2025, nous apprenions un changement prévu pour l'année 2026 concernant les jeux proposés chaque mois à l'ensemble des abonnés du PlayStation Plus dans le cadre de leur abonnement. Il était alors déclaré que les jeux PS4 ne seraient plus un avantage clé, proposés plus occasionnellement. Depuis cette annonce, le sujet n'a plus été abordé et ce n'est pas avec les trois titres qui seront à récupérer dès la semaine prochaine que nous verrons une quelconque différence. Évidemment, la quantité va revenir à la normale après les cinq titres de décembre qui constituaient une exception.

PlayStation Plus janvier 2026

En effet, nous aurons droit à Need For Speed Unbound, dernier épisode en date de la licence et qui date tout de même de fin 2022, au remaster Disney Epic Mickey: Rebrushed pour les amateurs de plateforme et d'action, ainsi que Core Keeper, jeu de survie de type bac à sable développé par Pugstorm, qui devrait occuper en occuper plus d'un en ce début d'année.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 6 janvier 2026, et ce jusqu'au 2 février.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2026

LEGO Horizon Adventures 26 11 2025

LEGO Horizon Adventures

  • Jusqu'au 5 janvier
  • Support : PS5
Killing Floor 3 26 11 2025

Killing Floor 3

  • Jusqu'au 5 janvier
  • Support : PS5
The Outlast Trials 26 11 2025

The Outlast Trials

  • Jusqu'au 5 janvier
  • Supports : PS5 et PS4
Synduality Echo of Ada 26 11 2025

Synduality Echo of Ada

  • Jusqu'au 5 janvier
  • Support : PS5
Neon White 26 11 2025

Neon White

  • Jusqu'au 5 janvier
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2026

Need For Speed Unbound 31 12 2025

Need For Speed Unbound

  • À partir du 6 janvier
  • Support : PS5
Disney Epic Mickey Rebrushed 31 12 2025

Disney Epic Mickey: Rebrushed

  • À partir du 6 janvier
  • Supports : PS5 et PS4
Core Keeper 31 12 2025

Core Keeper

  • À partir du 6 janvier
  • Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

