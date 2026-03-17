Xbox Project Helix : ray tracing décuplé, FSR Diamond et jeux PC... Microsoft dévoile la puissance de sa prochaine console next-gen

Project Helix : la prochaine Xbox promet un bond spectaculaire en puissance





Lors de la Game Developers Conference 2026, Microsoft a dévoilé de nouvelles informations sur la prochaine génération de consoles Xbox, connue en interne sous le nom de Project Helix. Développée en partenariat avec AMD, cette future machine reposera sur un SoC entièrement personnalisé, conçu pour exploiter la prochaine génération de DirectX et des technologies d’upscaling avancées. L’objectif est de franchir un cap majeur en matière de rendu graphique et de simulation.

Selon les premières informations partagées par les équipes Xbox, Project Helix offrira un gain d’un ordre de grandeur dans les performances de ray tracing. En pratique, cela signifie que des techniques très lourdes comme le path tracing pourraient devenir plus courantes sur console, permettant d’obtenir des éclairages plus réalistes, des reflets dynamiques et des environnements visuellement beaucoup plus crédibles. Microsoft insiste également sur l’intégration de nouvelles formes d’intelligence directement dans le pipeline graphique, permettant d’améliorer l’efficacité du rendu et d’ouvrir la porte à des mondes plus détaillés et plus dynamiques.

FSR Diamond et un écosystème Xbox de plus en plus proche du PC





Autre annonce majeure : Project Helix exploitera une nouvelle génération de technologie d’upscaling basée sur AMD FSR, baptisée FSR Diamond. Cette évolution repose sur le machine learning et introduit également la génération d’images intermédiaires, une technique qui crée artificiellement de nouvelles images entre celles réellement calculées par le GPU. Le résultat attendu est une sensation de fluidité accrue et des fréquences d’images perçues beaucoup plus élevées, même dans les jeux les plus exigeants.

En parallèle, Microsoft continue de rapprocher l’univers Xbox et l’écosystème Windows. L’entreprise confirme que Project Helix pourra faire tourner des jeux PC, et que les deux plateformes partageront un environnement de développement de plus en plus unifié. L’objectif est de permettre aux studios de développer une seule version de leur jeu qui fonctionne aussi bien sur Xbox que sur PC, réduisant ainsi les coûts et simplifiant le processus de création.

Cette stratégie passe également par le déploiement du “mode Xbox” sur Windows, qui commencera à arriver sur certains marchés dès le mois d’avril. Cette interface permettra de retrouver une expérience Xbox familière directement sur PC, optimisée pour le jeu en plein écran et la manette. Dans la même logique, Microsoft continue de développer Xbox Play Anywhere, dont le catalogue dépasse désormais 1 500 jeux. Le principe est simple puisque qu'il suffit d'acheter un jeu une seule fois et y jouer sur console, PC ou cloud tout en conservant sa progression.

Une vision à long terme pour les 25 prochaines années de Xbox





Même si les annonces techniques sont nombreuses, Project Helix ne verra pas le jour immédiatement. Microsoft prévoit d’envoyer des versions alpha de la console aux développeurs à partir de 2027, afin de permettre aux studios de commencer à exploiter cette nouvelle architecture. Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large pour l’avenir de la marque. Xbox célèbre cette année son 25e anniversaire, et Microsoft souhaite en profiter pour mettre en avant l’héritage de la plateforme tout en préparant la prochaine génération.

L’entreprise confirme notamment un programme de préservation des jeux, visant à remettre en circulation plusieurs titres emblématiques issus des différentes générations Xbox. L’objectif est clair, permettre aux joueurs de redécouvrir ces classiques sur les machines modernes. Dans le même temps, Microsoft promet le retour de certaines franchises majeures issues de ses studios, tout en continuant de soutenir les productions de partenaires et les créations indépendantes.

Avec Project Helix, FSR Diamond, un ray tracing largement renforcé et une fusion toujours plus poussée entre Xbox et Windows, Microsoft semble préparer une nouvelle étape importante pour son écosystème. Bref, la prochaine génération Xbox veut repousser les limites techniques tout en rendant le jeu accessible sur tous les écrans.