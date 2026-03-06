TEST Resident Evil Requiem : un titre qui ronronne sur PC ou c’est la cata ?

Une claque visuelle dans l’obscurité





Après plusieurs épisodes marquants, Resident Evil Requiem débarque aussi sur PC avec une promesse claire, celle d’exploiter au maximum le célèbre RE Engine, moteur maison de Capcom qui propulse la saga depuis le septième épisode de Resident Evil. Le studio alterne ici infiltration oppressante et affrontements plus nerveux, tout en introduisant un nouveau personnage aux côtés du vétéran Leon S. Kennedy et de la ravissante Grace. Sur PC, l’objectif est d’offrir la version la plus propre et la plus spectaculaire du jeu, avec un arsenal technologique bien fourni. Alors, finalement, cela donne quoi ?

Un bonheur !

Dès les premières minutes, le ton est donné. Les environnements sont emplis de divers détails ; rues détrempées, éclairages urbains inquiétants, reflets sur l’asphalte et textures extrêmement propres. Le RE Engine confirme encore une fois qu’il excelle dans les espaces confinés et les décors maîtrisés. Les scènes nocturnes profitent particulièrement du rendu, avec une gestion de la lumière très travaillée qui renforce immédiatement l’atmosphère pesante de cette odyssée. Entre néons tremblotants, lampadaires blafards et ombres mouvantes, chaque coin de rue devient une menace potentielle.

En réglages minimum, le jeu reste étonnamment propre. Les modèles de personnages conservent un bon niveau de détail et les environnements restent lisibles, même si certaines textures deviennent plus simples et que les effets d’éclairage perdent un peu de profondeur. Malgré cela, la direction artistique garde toute sa force, la tension visuelle fonctionne toujours, preuve que Capcom maîtrise parfaitement son ambiance. Lorsque les curseurs montent en élevé ou en ultra, l’expérience change clairement de dimension. Les textures gagnent en précision, les éclairages deviennent plus réalistes et les reflets prennent davantage de relief. Les flaques d’eau, les vitrines ou les surfaces métalliques participent alors pleinement à l’ambiance oppressante.

Cette édition PC propose également tout l’arsenal technologique moderne attendu aujourd’hui. Les technologies d’upscaling permettent d’améliorer les performances tout en conservant une image très propre, et l’implémentation se montre globalement très convaincante. Même lors des mouvements rapides de caméra, l’image reste stable et les personnages gardent leur niveau de détail. Technologies qui permettent de jouir d’un rendu convenable sur des petites configuration. Nous l’avons testé, par exemple, avec une GTX 1060, en bidouillant dans les paramètres, le titre est parfaitement jouable avec les configurations au minimum et le FSR activé (tournant dans les 40 fps en moyenne). En d'autres termes, un bonheur !

Notation Verdict 17 20