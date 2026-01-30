Actualité
God of War Ragnarök vignette 30 01 2026

God of War : le casting divin de la série Prime Video continue de s'élargir

par
Source: Deadline

Après Kratos, ce sont les divinités locales qui font parler d'elles et les fans ne devraient pas avoir grand-chose à redire.

Actuellement, Amazon MGM Studios est en train de développer une série God of War en deux saisons qui adaptera les aventures nordiques de Kratos. Plus tôt dans le mois, nous avons d'ailleurs découvert qui incarnera à l'écran ce personnage adoré des joueurs PlayStation, à savoir Ryan Hurst, qui prêtait sa voix à Thor dans God of War Ragnarök. Un casting pour le moins amusant. Depuis, c'est le panthéon local qui s'est enrichi, avec justement des divinités tirées du dernier jeu en date, de quoi étonner et questionner sur la manière dont seront contés différemment les évènements.

God of War Ragnarök 01 30 01 2026 God of War Ragnarök 02 30 01 2026

Le panthéon des Ases en live-action se précise

Via plusieurs articles de Deadline, nous avons donc appris que Thor sera joué par Ólafur Darri Ólafsson, acteur islando-américain que vous avez par exemple pu voir dans Severance et Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. Un choix parfait en termes de carrure. Le Père de toute chose et de ce dernier, Odin, prendra de son côté les traits de Mandy Patinkin, fortement connu pour son rôle de Saul Berenson dans Homeland. Même s'il semble un peu plus imposant que son pendant vidéoludique, c'est encore une fois un choix qui apparaît pertinent.

Ólafur Darri Ólafsson 30 01 2026 Mandy Patinkin 30 01 2026

De plus, Sif, qui est la femme de Thor à la chevelure d'or, sera incarnée par Teresa Palmer. Le média lui associe également le nom de Phoebe, sans explication. Serait-ce un alias qu'elle utilise ? Un tel nom grec ne peut pas être une coïncidence... Enfin, Max Parker sera Heimdall, dont les liens familiaux dans cet univers n'ont pas été clarifiés en jeu, mais qui est censé être un autre fils d'Odin. Il débute encore sa carrière et a pu être aperçu dans un épisode de Doctor Who l'an dernier.

Teresa Palmer 30 01 2026 Max Parker 30 01 2026

En attendant d'autres annonces entourant cette série God of War pour Prime Video, vous pouvez actuellement vous procurer God of War Ragnarök à seulement 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.

