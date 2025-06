Xbox Game Pass : les ajouts de juin 2025 dévoilés, entre contrôle, bonne fortune et survie très personnelle

Contrairement à ses habitudes, Xbox aura attendu ce jeudi pour annoncer la première salve de jeux qui vont rejoindre le PC/Xbox Game Pass en ce début juin, en plus de Crypt Custodian et Symphonia ayant fait leur arrivée mardi. Comme avec le PlayStation Plus, nous retrouverons FBC: Firebreak, Remedy Entertainment se donnant ainsi toutes les chances de séduire les joueurs avec son projet multijoueur. Il sera accompagné par The Alters et Lost in Random: The Eternal Die en termes de jeux arrivant en day one dans l'abonnement. C'est peut-être un peu moins excitant que ce à quoi nous avons eu droit fin mai, mais il y a largement de quoi se faire plaisir. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de surprises ce dimanche lors du Xbox Games Showcase de dimanche soir.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié de juin. Notez qu'il y aura cette fois 7 départs le 15 du mois.

Disponible aujourd'hui

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions (Cloud et Console) - 5 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Rassemblez votre équipe ; la saga de RPG est de retour. Plongez dans une série de jeux de rôle épique où chaque choix compte. Jouez à plus de 100 heures d'aventure dans les éditions améliorées de Baldur's Gate et Baldur's Gate II !

Bientôt disponibles

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 10 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Enfilez l'armure d'un Space Marine impitoyable et utilisez un arsenal d'armes dévastatrices pour anéantir les hordes d'Orks. Plongez dans un univers brutal et intense, inspiré de l'un des univers de science-fantasy les plus riches jamais créés. Optimisée pour une nouvelle génération, cette édition apporte des améliorations graphiques ainsi que des ajustements de confort de jeu.

Barbie Project Friendship (Cloud, Console et PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Préparez-vous pour l'ultime aventure vidéoludique Barbie, où Barbie et Barbie unissent leurs forces pour sauver un lieu emblématique de Malibu : le centre communautaire Malibu Waves ! Jadis plein de vie, il est désormais presque abandonné et menacé de fermeture. Il est temps de se mobiliser pour lui redonner tout son éclat. Accomplissez des quêtes amusantes, débloquez des mini-jeux palpitants et gagnez des points communautaires pour offrir de nouveaux looks aux personnages et embellir les lieux.

Kingdom: Two Crowns (PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Collectez des pièces, bâtissez vos défenses et reprenez votre royaume. Explorez, découvrez des secrets, débloquez des technologies et protégez votre couronne des vagues de monstres appelés les Greed. Kingdom: Two Crowns est un jeu de stratégie en défilement horizontal, jouable en solo ou en coop, dans un magnifique monde en pixel art.

EA Sports FC 25 (Cloud, Console et PC) via EA Play - 12 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Menez votre équipe vers la victoire et écrivez l'histoire de votre club dans EA Sports FC 25, bientôt disponible dans The Play List. Les membres peuvent faire vibrer le stade avec des tactiques spectaculaires et ambitieuses, grâce à un accès illimité via Xbox Cloud Gaming (Beta), PC Game Pass ou Game Pass Ultimate avec EA Play. Ne manquez pas le Supercharge Pack, disponible du 12 juin au 12 juillet, comprenant : 11 joueurs Or rares (82+), dont un joueur 87+ de note générale et un prêt TOTS 93+... et bien plus encore !

The Alters (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 13 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. The Alters est un jeu de survie dans un univers de science-fiction dans lequel vous incarnez Jan, échoué sur une planète hostile. Pour survivre, vous devez créer des versions alternatives de vous-même, chacune façonnée par des choix de vie différents. Gérez vos ressources, affrontez des dilemmes moraux complexes, et formez votre équipage en créant des versions alternatives de vous-même, chacune issue d'un autre parcours de vie.

FBC: Firebreak (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. FBC: Firebreak est un FPS coopératif prenant place au cœur d'une agence fédérale mystérieuse attaquée par des forces surnaturelles. Après des années de siège, la situation atteint son point de rupture. Firebreak, l'unité la plus polyvalente du Bureau, est le dernier espoir pour affronter les crises les plus étranges, restaurer l'ordre, contenir le chaos et reprendre le contrôle.

Crash Bandicoot 4: It's About Time (Console et PC) - 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Partez à l'aventure à travers le temps avec vos marsupiaux préférés ! Neo Cortex et N. Tropy lancent une offensive totale, non seulement contre cet univers, mais contre tout le multivers. Crash et Coco devront réunir les quatre Masques Quantiques et repousser les limites de la réalité pour sauver la situation.

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Lost in Random: The Eternal Die mêle action en temps réel, stratégie tactique et mécaniques de lancer de dés pour des affrontements aussi palpitants qu'imprévisibles. Découvrez une histoire inédite en incarnant la Reine Aleksandra, autrefois souveraine de Random, désormais en quête de vengeance... et de rédemption.

Mises à jour et contenus additionnels

Zenless Zone Zero : Avantages Xbox Game Pass (Cloud et Console) - 6 juin - Game Pass Ultimate

Récupérez ce pack pour obtenir les récompenses suivantes dans Zenless Zone Zero : 80 Polychromes, 2 Batteries à éther, 10 Journaux d'enquêteur senior, 15 Modules d'énergie W-Engine et 75 000 Denny !

Splitgate 2 : Skin « Aeros Javi Ace » (Cloud, Console et PC) - 6 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Splitgate 2 est le seul FPS free-to-play à portails ! Ce skin exclusif du personnage Ace, aux couleurs emblématiques vert et noir, a été conçu spécialement pour les membres du Game Pass.

The Finals : Pack Urban Ronin (Cloud, Console et PC) - 12 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Récupérez le Pack Urban Ronin, comprenant une collection d'apparences d'armes assorties, un emote, un porte-clé d'arme, un bonus de 25 % d'XP de match, et 500 Multibucks !

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Stumble Guys : Pack Néon - Disponible dès maintenant

Obtenez le skin légendaire Néon, l'emote Bulle éclatée, ainsi que 250 gemmes et 50 jetons.

Apex Legends : Breloque d'arme « Masque tribal doré » - 5 juin

Affichez votre style de véritable guerrier avec la breloque d'arme « Masque tribal doré », disponible via votre abonnement EA Play.

Rainbow Six Siege X : Pack Mute - 10 juin

Rainbow Six Siege X marque l'évolution la plus importante de l'histoire du jeu, avec une refonte visuelle, une expérience de jeu améliorée et des ajustements de gameplay qui renforcent sa dimension tactique. Pendant une durée limitée, récupérez un pack gratuit comprenant un couvre-chef, un uniforme et un skin d'arme pour Mute ! Offre disponible uniquement sur console.

Ils nous quittent le 15 juin

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.