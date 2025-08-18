Kirby Air Riders Direct : le jeu de course exclusif à la Switch 2 va enfin longuement être présenté cette semaine !

Le jeu de course avec Kirby bientôt présenté





En avril dernier, nous découvrions les premiers jeux de la Switch 2 et parmi elles quelques belles surprises dont un certain Kirby Air Riders développé par Masahiro Sakurai et le studio HAL Laboratory. Ce successeur spirituel du Kirby Air Ride de la GameCube paru en 2003 est depuis resté entièrement mystérieux alors même qu'il est attendu en 2025. Eh bien, en cette semaine de gamescom, nous allons enfin pouvoir le découvrir !

Date et heure du Kirby Air Riders Direct





Alors que des comptes officiels ont été lancés sur les réseaux sociaux, c'est en premier lieu via l'application Nintendo Today! qu'un Kirby Air Riders Direct a été annoncé pour ce mardi 19 août à 15h00. Accrochez-vous, car il durera pas moins de 45 minutes, autant dire que toutes les informations devraient y passer. Cela rappelle évidemment les longues présentations dédiées à Super Smash Bros. Ultimate, rien d'étonnant puisque le créateur Masahiro Sakurai sera là pour nous parler de son bébé.

Vous pourrez donc le suivre via le flux vidéo ci-dessus et nous résumerons ensuite le tout sur le site.

Après un Nintendo Direct Partner Showcase et un Indie World, c'est donc encore un programme non général qui est proposé, de quoi espérer du lourd lorsqu'un Direct traditionnel sera diffusé.

À la fin du mois, les possesseurs d'une Switch 2 pourront se procurer Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, que vous pouvez précommander à petit prix en consultant notre guide d'achat.

Lire aussi : PREVIEW Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes : un premier avant-goût délicieux sur Switch 2

