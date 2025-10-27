Kirby Air Riders va continuer de faire le plein d'amiibo, mais n'espérez aucun DLC

Trois amiibo Kirby Air Riders de plus pour la collection





Jeudi, nous avons eu droit à un copieux Kirby Air Riders Direct 2, dans lequel Masahiro Sakurai a dévoilé énormément d'informations. À la fin de la présentation, il en a profité pour faire le point sur les amiibo. En effet, lors du Nintendo Direct de septembre, nous avions appris l'arrivée de figurines d'un nouveau genre au lancement du jeu, Kirby et Étoile Warp, ainsi que Bandana Waddle Dee et Étoile ailée, ayant comme particularité d'être constituées d'un Rider et un Bolide pouvant être interchangés comme avec Skylanders SuperChargers, sans même parler de leur taille un peu plus grande. Ils ne seront évidemment pas les seuls et ce sont trois duos supplémentaires que nous avons pu découvrir.

Il faudra toutefois patienter pour que Meta Knight, le Roi DaDiDou et le Chef Kawasaki rejoignent notre collection. Compte tenu de leur prix élevé (une quarantaine d'euros l'unité), ce n'est pas plus mal.

Meta Knight et Étoile obscure : 5 mars 2026.

: 5 mars 2026. Roi DaDiDou et Étoile tank : courant 2026.

: courant 2026. Chef Kawasaki et Étoile hop : courant 2026.

Cette reproduction de l'Étoile tank bénéficiera même de sa transformation, ses roues en chenille pouvant être retirées pour être placées à l'horizontale. L'aspect jouet de ses figurines n'aura jamais été aussi présent.

Un jeu complet au lancement ?





Si nous pouvons évidemment nous attendre à ce que d'autres amiibo suivent à l'avenir, n'espérez toutefois aucun ajout post-lancement. Masahiro Sakurai a été clair, il n'y aura pas de DLC ! À une époque où de nombreux jeux de Nintendo finissent par en avoir, c'est une bonne nouvelle, tout le contenu sera disponible dès le départ. De plus, malgré son statut de successeur à Kirby Air Ride (2003), le créateur n'envisage pas d'en faire une série à part entière avec de multiples épisodes. Il a donc mis tout ce qu'il souhaitait dans ce projet. Là encore, c'est à saluer.

En revanche, il a aussi mentionné une mise à jour day one qui inclura certains éléments montrés au cours de la présentation, même avec l'achat d'une version physique. S'agira-t-il seulement d'un patch lié au jeu en ligne ? Espérons-le, rien que pour l'aspect préservation.

Que ce soit le jeu ou les amiibo qui vous intéressent, n'hésitez pas à consulter nos guides d'achat :