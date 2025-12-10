Assassin's Creed Shadows : l'énigme menant à la prochaine Faille de l'Animus résolue par la communauté

L'union fait la force





Outre les cadeaux quotidiens à récupérer en jeu, l'équipe chargée du contenu post-lancement d'Assassin's Creed Shadows avait teasé l'arrivée d'une nouvelle Faille liée à la méta-histoire pour la mise à jour du 16 décembre. Toutefois, comme en juillet, un petit jeu de piste a été mis en place, faisant d'ailleurs appel aux connaissances que nous avions déjà de la fois précédente. Ainsi, ce mardi en fin d'après-midi, nous avons eu l'agréable surprise en nous connectant de tomber sur une notification pop-up en lançant le jeu. Sauf que tous les joueurs n'ont pas eu droit à la même. Sur le Discord d'Access the Animus, votre serviteur ici présent a tout d'abord partagé le visuel suivant :

Avec plusieurs membres de la communauté (annatheginguh, Ikraik, nrmcndy et bien d'autres), nous avons rapidement pu réunir les deux autres - la distribution auprès des joueurs étant aléatoire -, avant d'activement chercher à résoudre l'énigme. Vous remarquerez que dans le coin inférieur droit de chaque image, la branche du triangle de Penrose (le logo d'Abstergo) illuminée est différente à chaque fois, nous faisant comprendre qu'il n'y en avait pas plus.

Le seul élément en commun, c'est ce message servant aussi bien d'instruction dans l'immédiat que pour ce qui nous attend par la suite. En anglais, une légère nuance pouvait aider, puisqu'il y est question de triangulation.

Partage de connaissances Plusieurs fragments [grésillements] pour identifier l'emplacement. Évitez [grésillements] un grand risque de détection. Ensuite, attendez l'ouverture. Et évitez-la si vous [grésillements]. Combine Knowledge Multiple fragments [static] to triangulate location. Avoid [static] as high risk of detection. Next, standby for opening. And avoid her if you [static].

L'analyse des visuels





Il a ensuite fallu déterminer quels étaient les indices dissimulés dans chaque visuel. Le premier reprend les localisations des quatre pagodes, qui avaient servi à déterminer que la Faille S9 (la précédente) se situait au Tenshu de Nijō. La raison faisant que l'aigle a été remplacé par Yasuke reste pour le moment un mystère et il se pourrait donc que le contenu à venir soit lié au personnage.

Pour le deuxième, rien de compliqué avec la présence répétée de « 2π/3 », le fond de l'image abritant d'ailleurs les décimales de ce nombre irrationnel. Pour ceux ayant des souvenirs de leurs cours de trigonométrie, il s'agit de la valeur en radians qui correspond à 120° sur le cercle trigonométrique. Ce dernier est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la résolution a pris du temps malgré nous...

Enfin, le troisième pouvait ne pas paraître évident de prime abord, mais est pourtant d'une grande simplicité. Il s'agit en effet de la représentation d'un boulier ou abaque si vous préférez, et plus précisément d'un soroban. Bon, il a d'abord fallu comprendre de quelle manière cet outil fonctionne, à savoir que monter les quatre boules du bas d'une colonne vers la barre horizontale ajoute une unité, tandis que descendre celle du haut en additionne cinq de plus. Ainsi, nous obtenons « 2418 ».

La localisation de la prochaine Faille





La résolution de l'énigme nécessitait donc de partir du Tenshu de Nijō et de s'orienter à 120° avec... un compas. Si le cercle trigonométrique nous faisait chercher au nord-ouest, l'utilisation d'un rapporteur en ligne combiné à un visuel de la carte nous avait aussi amenés à fouiller au nord-est, sans plus de résultat. C'est finalement AterMortem sur le Discord officiel Assassin's Creed qui a déniché le lieu en utilisant ces indices et cet outil qui va de 0° à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre, faisant que la mesure de 120° tombait cette fois au sud-est.

Pour savoir jusqu'où aller, il suffisait ensuite d'effectuer 2 418 mètres depuis notre point de départ. En pratique, depuis le Point de vue associé au lieu et en étant orienté dans la bonne direction, il suffisait ensuite de placer un marqueur sur la carte et ajuster la distance jusqu'à tomber suffisamment juste pour ne pas avoir à fouiller un trop large périmètre. C'est donc près de l'Avant-poste abandonné dans le Petit sous-bois, sur une falaise en bordure du fleuve que la Faille nous attend. Pour le moment, interagir avec renvoie le désormais classique message :

Simulation instable. Anomalie imminente.

Se préparer à l'ouverture de la Faille





Pas besoin de rester juste à côté en attendant le 16 décembre. En effet, la fois précédente, la quête Enchaîné avait d'abord nécessité de collecter des fragments aux alentours avant de nous mener naturellement devant l'ouverture. Il se pourrait que la même chose se reproduise afin de guider les joueurs n'ayant pas tout suivi. Ce qui est certain, c'est que nous avons particulièrement apprécié cet aspect communautaire et espérons que d'autres joyeusetés du genre soient réitérées à l'avenir.

