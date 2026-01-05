JEUX DE L'ANNÉE 2025 : quels sont donc les grands gagnants selon GAMERGEN.COM ? Le GOTY ?

2025 restera comme une année franchement savoureuse pour le jeu vidéo. Les sorties se sont enchaînées sans nous laisser reprendre notre souffle, entre grosses claques techniques, propositions artistiques audacieuses et retours très attendus de licences cultes. Nous avons voyagé loin, très loin, parfois dans des mondes ouverts vertigineux, parfois dans des couloirs oppressants, parfois casque VR vissé sur la tête à gesticuler dans le salon. Consoles de salon, PC surboostés, portables, réalité virtuelle, tout le monde a eu droit à sa dose de pixels, de frissons et de manettes chauffées à blanc. Clairement, 2025 n’a pas fait semblant.

Comme chaque année, nous avons fait le point sur les titres qui ont su nous divertir comme il se doit. L’objectif reste le même, à savoir élire les meilleurs jeux de l’année et, bien sûr, notre précieux GOTY 2025. Nous avons passé au crible les productions marquantes de Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Nintendo, sans oublier le PC et la VR, en tenant compte à la fois de notre ressenti manette en main et de ce qui a fait vibrer la communauté tout au long de l’année.

Voici donc les différentes catégories :

Meilleur jeu d'aventure

Meilleur jeu d'action

Meilleur open-world

Meilleur RPG

Meilleur jeu de sport

Meilleur FPS

Meilleur survival-horror

Meilleur jeu de combat

Meilleur jeu VR

Meilleur jeu de plateforme

Meilleur jeu de course

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu PS5

Meilleur jeu PSVR 2

Meilleur jeu Xbox Series X

Meilleur jeu Switch

Meilleur jeu Switch 2

Meilleur jeu PC

Jeu de l’année 2025

Bien évidemment, nous vous invitons à partager dans les commentaires les jeux qui vous ont marqué, surpris ou tout simplement fait passer de très longues nuits blanches. Après tout, un GOTY, ça se discute toujours.