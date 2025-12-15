Les pires jeux de 2025 dévoilés

Comme chaque année, Metacritic dévoile les jeux les plus marquants de l'année avec deux classements, en commençant par les pires. Oui, en attendant le Top 10 des meilleurs jeux vidéo de l'année 2025, Metacritic partage le classement des 10 titres les plus mals notés par la presse sur sa plateforme. Qui va succéder à Utopia City et son 23/100 ?

Le plus mauvais jeu de 2025





Eh bien, le pire jeu de l'année 2025 selon Metacritic est MindsEye, un jeu d'action conçu par Leslie Benzies, le producteur des Grand Theft Auto modernes. Un titre particulièrement décevant, qui a écopé d'une note moyenne de 28/100 sur Metacritic. C'est pire que Le Seigneur des Anneaux : Gollum, le jeu le plus mal noté de l'année 2023.

Le Top 10 des pires jeux vidéo de 2025 :

#10: Fast & Furious: Arcade Edition (PS5) - 45/100 ;

(PS5) - 45/100 ; #8 (Égalité) : Scar-Lead Salvation (PS5) - 44/100 ;

(PS5) - 44/100 ; #8 (Égalité): QUByte Classics: Glover (PS5) - 44/100 ;

(PS5) - 44/100 ; #7: Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PS5) - 44/100 ;

(PS5) - 44/100 ; #6: Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 43/100 ;

(Switch 2) - 43/100 ; #5: Gore Doctor (PS5) - 40/100 ;

(PS5) - 40/100 ; #4: Spy Drops (PC) - 39/100 ;

(PC) - 39/100 ; #3: Blood of Mehran (PS5) - 38/100 ;

(PS5) - 38/100 ; #2: Fire Emblem Shadows (iOS) - 37/100 ;

(iOS) - 37/100 ; #1: MindsEye (PS5) - 28/100.

Metacritic précise que si un jeu est disponible sur plusieurs plateformes, il prend en compte la note la plus basse. Par ailleurs, pour qu'un jeu soit inclus dans le Top 10, il faut qu'il ait reçu au moins quatre critiques de la part de la presse.

Il va désormais falloir patienter pour découvrir le Top 10 des meilleurs jeux vidéo de l'année 2025. Mais, en excluant les versions Switch 2 des récents The Legend of Zelda, la première place devrait se jouer entre Hades II et Clair Obscur: Expedition 33, que vous pouvez retrouver à 39 € sur Cdiscount.