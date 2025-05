GeoGuessr débarque sur Steam et c'est l'un des pires jeux de la plateforme

Véritable phénomène, GeoGuessr est à l'origine un jeu disponible sur navigateur web, nous plaçant à un endroit aléatoire du globe et nous demandant de nous situer sur une carte. Un principe simple et amusant, mais les développeurs ont changé le modèle économique l'année dernière : les parties quotidiennes sont très limitées, il faut s'abonner pour profiter de toutes les fonctionnalités de GeoGuessr.

En fin de semaine dernière, le studio derrière le jeu a lancé GeoGuessr Steam Edition, disponible en free-to-play sur la plateforme de Valve. Un titre qui est actuellement le deuxième le plus mal noté de Steam (selon Steam250), derrière War of the Three Kingdoms. Les joueurs ont laissé des évaluations « extrêmement négatives », critiquant sans surprise le modèle économique du jeu. Si le jeu est bien présenté comme un free-to-play et est téléchargeable gratuitement, le contenu est rachitique et il faut acheter un abonnement pour débloquer le contenu. Pire encore, les joueurs déjà abonnés à la version web devaient repasser à la caisse, les développeurs ont vite tenté de corriger le titre en rappelant que GeoGuessr Steam Edition est en Early Access et en permettant aux abonnés annuels de retrouver leur abonnement dans cette version Steam. Cependant, ceux profitant d'un abonnement mensuel en sont pour l'instant privés...

Difficile de savoir si GeoGuessr Steam Edition va réussir à se maintenir la tête hors de l'eau. Selon SteamDB, seulement 4 000 joueurs étaient connectés en simultané hier, la fréquentation ne cesse de baisser... Si vous aimez la géographie, The World Game est disponible à 23,99 € sur Amazon.