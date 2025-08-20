Star Trek Infection VR, la licence s’essaye au survival narratif sur Quest 3 et PC VR

Nous ne nous attendions pas forcément à voir Star Trek arriver sur le terrain du survival en réalité virtuelle, et pourtant. À la gamescom, Star Trek: Infection VR a été dévoilé. Pas d’aventure spatiale classique cette fois, mais une expérience plus sombre, pensée pour la VR, où tension psychologique et survie tiennent le premier rôle. Le jeu sortira d’abord sur Quest 3 et Quest 3S, avant une arrivée un peu plus tard sur PC VR via Steam.



Côté développement, nous retrouvons Played With Fire (déjà connu pour Stargaze et Mixture). L’édition, elle, est assurée par Broken Mirror Games, un label de Bloober Team dédié aux projets orientés horreur. Pas étonnant donc de voir un ton plus sombre, Bloober ayant déjà travaillé sur Layers of Fear, Blair Witch ou encore le remake de Silent Hill 2. Pour Star Trek, c’est seulement le deuxième jeu en VR jouable depuis chez soi. Le premier, Star Trek: Bridge Crew, était sorti en 2017 sur PC VR et PlayStation VR, puis porté sur Quest en 2019. Retiré du Quest Store en 2022, il n’est plus disponible, ce qui laisse aujourd’hui toute la place à Infection VR.



Le scénario nous met dans la peau d’un officier Vulcain envoyé sur l’USS Lumen pour une mission discrète. Mais en arrivant, tout semble avoir basculé : le vaisseau est vide, l’équipage absent. Une présence invisible occupe les lieux… et finit par s’infiltrer directement dans le corps du protagoniste. Son apparence change, ses capacités aussi. Mais garder son calme et sa logique devient de plus en plus difficile.

Nous sommes loin d’une mission d’exploration scientifique. Ici, c’est une lutte pour rester soi-même, tout en affrontant un danger extérieur. Le jeu ne se limite pas à marcher dans des couloirs. Le tricorder permet de scanner l’environnement, le phaser sert aux affrontements, et chacun pourra choisir sa manière d’avancer : furtif ou frontal. Nous aurons aussi accès à des postes de travail interactifs pour fabriquer nos propres gadgets et outils avec nos mains. Un système pensé pour exploiter à fond les possibilités de la VR.

Avec Broken Mirror Games et donc Bloober Team en coulisses, le jeu assume clairement une dimension horrifique et psychologique. Une orientation qui n’est pas habituelle pour Star Trek, mais qui pourrait justement surprendre et ouvrir de nouvelles perspectives pour la licence.



Star Trek: Infection VR doit sortir à la fin de l’année. Le titre arrivera d’abord sur Quest 3 et Quest 3S, puis sur PC VR via Steam dans la foulée.