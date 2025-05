Switch 2 : les boîtes se montrent enfin et elles n’ont pas tout bon, nos photos !

La Nintendo Switch 2 n’est pas encore dans nos salons, mais ses boîtes, elles, commencent déjà à se dévoiler ; du moins dans l’Archipel. Nous sommes sur place, alors nous sommes allés prendre quelques photos de ces nouvelles jaquettes. Ne tournons pas autour du pot, premier bon point pour les collectionneurs : Nintendo n’a pas changé le format. Même taille, même épaisseur que les boîtiers de la Switch première du nom. Un choix qui a du sens, surtout pour les personnes qui aiment aligner leurs productions comme une rangée de dominos colorés. Pas de rupture de style dans la bibliothèque, vous l’aurez compris.

Mais tout n’est pas rose ou plutôt, tout est un peu trop rouge. Un nouveau bandeau, bien voyant, trône désormais sur le haut des jaquettes. Et pas de manière discrète, il grignote littéralement une partie de l’illustration principale. Là où la Switch 1 laissait la couverture respirer, la Switch 2 impose son identité graphique au forceps. Ce n’est pas dramatique, mais ça gâche un peu l’harmonie visuelle... surtout quand l’artwork fait dans le détail ou la composition soignée.

En revanche, du côté de la tranche, Big N. joue la carte du style. Au lieu d’un simple logo et d’un fond uni, les nouveaux boîtiers reprennent un morceau de l’illustration de la couverture de devant. Un choix plutôt élégant, qui donne un petit cachet supplémentaire à l’ensemble. En rayon, ça capte l’œil avec plus de vivacité, et cela permet de distinguer rapidement les deux modèles. Switch 1 d’un côté, Switch 2 de l’autre. Bref, un mix visuel qui divise un peu, mais qui ne devrait pas empêcher les étagères de crouler sous les boîtes rouges dans les jours à venir. Les photos se trouvent en page deux de cet article. Pour finir, n'oubliez pas que la date de sortie de la Switch 2 est fixée au 5 juin 2025.

