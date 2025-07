FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring) aurait encore une grosse surprise pour les fans

FromSoft s'essaye au multijoueur





FromSoftware est un studio incontournable pour tous les amateurs de jeux de rôle et d'action au gameplay exigeant. Le développeur japonais est célèbre pour la trilogie Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls ou encore Bloodborne, d'excellents jeux solo. Mais le studio lorgne du côté du multijoueur ces derniers temps, il vient de lancer Elden Ring Nightreign et développe actuellement The Duskbloods, une exclusivité Nintendo Switch 2.

Un deuxième jeu en développement chez FromSoftware ?





Hidetaka Miyazaki, réalisateur de Dark Souls I et III, Blooborne et Elden Ring, s'occupe de ce jeu PvPvE, mais il précisait que FromSoftware va continuer de faire des jeux solo. Et si un nouveau jeu solo était déjà en cours de conception au sein du studio japonais ? Selon les informations obtenues par MP1st, FromSoftware développerait en ce moment un jeu multiplateforme, utilisant le nom de code FMC.

FromSoftware et les noms de code, une longue histoire





FMC serait évidemment un acronyme, comme le précise MP1st, qui fait d'ailleurs un récapitulatif des précédents noms de code utilisés par FromSoftware :

Dark Souls II – FRPG2

– FRPG2 Dark Souls III – FDP

– FDP Dark Souls Remastered – FHD

– FHD Sekiro: Shadows Die Twice – NTCG and NTC

– NTCG and NTC Bloodborne – SPRJ

– SPRJ Elden Ring – GR

– GR Armored Core VI – FNR

– FNR Elden Ring: Nightreign – CL

Pour les joueurs, cela ne veut rien dire, mais ces noms de code ont un sens pour l'équipe de développement, GR signifiait ainsi Great Rune, en référence aux Runes majeures obtenues après avoir vaincu certains boss principaux. FromSoftware utilise aussi parfois des noms plus classiques, comme Project Beast pour Bloodborne.

Comme le précise MP1st, nous ne connaissons pas encore le nom de code The Duskbloods, mais selon les informations du média, FMC serait un jeu multiplateforme (sans doute pour PC, PS5 et Xbox Series X|S), The Duskbloods est une exclusivité Switch 2. Enfin, le média affirme que le projet est déjà bien avancé et FMC pourrait sortir dès 2026.

Et si FMC était Armored Core VII ?





Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien tous les joueurs rêvent d'un remake de Bloodborne sur PC et PlayStation 5, mais comme le montre la liste ci-dessus, la lettre F était utilisée pour les jeux Dark Souls. Hidetaka Miyazaki a déjà annoncé qu'il ne voulait pas faire de Dark Souls IV, mais selon un insider, Dark Souls III Remastered serait en développement.

FMC pourrait ainsi être une toute nouvelle franchise... ou Armored Core VII. Alors oui, Armored Core VI: Fires of Rubicon est sorti il y a deux ans seulement, FromSoftware n'est pas du genre à remettre cette licence aussi rapidement en avant (au grand dam des fans), mais cela reste une hypothèse valable, d'autant que ce sixième opus avait lui aussi un nom de code commençant par F.

Si FMC est aussi bien avancée que le laisse entendre MP1st, nous devrions découvrir l'autre prochain jeu de FromSoftware dans les prochains mois, pourquoi pas à la gamescom ou aux Game Awards. En attendant, les pincettes sont de mise. Vous pouvez retrouver Elden Ring Nightreign à partir de 30,19 € sur Leclerc ou Gamesplanet.