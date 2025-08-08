Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, des infos et une petite déception pour le mode multijoueur Fox Hunt

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater aura son mode multijoueur





En juin dernier, Konami diffusait Press Start, une présentation dédiée à ses futurs jeux, dont Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Les fans ont pu y découvrir une bande-annonce du remake du jeu d'infiltration de Kojima Productions, cette fois développé par Virtuos, mais Konami avait profité de l'évènement pour dévoiler Fox Hunt, un mode multijoueur.

Fox Hunt inspiré de Metal Gear Online ?





Konami vient de mettre à jour son site officiel, qui affiche désormais une page dédiée à Fox Hunt, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce mode en ligne. Le jeu studio présente Fox Hunt comme « un jeu de cache-cache multijoueur en ligne palpitant et totalement original » basé sur deux mécaniques du jeu de base : « camouflage et survie ». Mieux encore, Fox Hunt reprendra « les fondamentaux de l'une des règles populaires de Metal Gear Online », de quoi ravir les anciens fans.

Quand sortira le mode Fox Hunt de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Malheureusement, il faudra encore patienter un moment avant de s'amuser en ligne sur ce mode multijoueur, Konami annonce que Fox Hunt sera disponible en fin d'année 2025. De son côté, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira le 28 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, déjà de belles réductions sur ses éditions en précommande