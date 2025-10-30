Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le mode multijoueur Fox Hunt lancé en vidéo

Konami lance aujourd'hui Fox Hunt, un tout nouveau mode multijoueur en ligne pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Fox Hunt plonge les joueurs et joueuses dans une jungle où il sera nécessaire d'utiliser des compétences de survie et de furtivité dans la plus pure tradition de l'expérience Metal Gear.

En tant qu'aspirants et aspirantes de l'unité secrète Fox, les joueurs et joueuses devront mener à bien des missions de survie et se procurer des armes ainsi que de l'équipement sur le terrain face à d'autres agents. Jusqu'à douze joueurs et joueuses peuvent dès à présent se lancer dans cette expérience d'action et d'espionnage tactiques typique de la série Metal Gear à travers deux modes de jeu différents.

Capture et survie





Les célèbres grenouilles Kerotan sont plus insaisissables que jamais dans ce mode de jeu intense. Trouvez et récupérez davantage de grenouilles cachées pour l'emporter. Au fur et à mesure que la partie progressera, le nombre de grenouilles diminuera, ce qui conduira à des affrontements intenses entre les joueurs et joueuses.

Survie et intrusion





Ce mode de jeu consiste en une mission secrète où les agents doivent utiliser des techniques de furtivité et de survie dans diverses zones pour progresser entre les phases. Au fur et à mesure que le temps passe, les zones en question diminuent en taille, ce qui rend la furtivité et le positionnement d'autant plus essentiels à la victoire. Chaque joueur et joueuse est équipé d'une combinaison AT-CAMO qui lui permet d'utiliser des tactiques de furtivité avancées. Cette combinaison leur permet de modifier instantanément leurs motifs de camouflage pour s'adapter au terrain. Les agents disposent également d'un Naked Sense qui les aide à détecter les ennemis et les objets.

