Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lancé en vidéo, voici ce qu'il faut savoir sur le jeu

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lancé en vidéo





C'est aujourd'hui que sort Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake du jeu de Konami et Hideo Kojima sorti à l'origine en 2004 sur PlayStation 2. Un titre culte pour de nombreux joueurs, qui a été remis au goût du jour par Virtuos Games et qui a droit à une bande-annonce de lancement :

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne change pas le scénario du jeu d'origine, nous retrouvons Naked Snake, un agent du FOX, envoyé sur un territoire ennemi pour éviter un conflit nucléaire pendant la Guerre froide. Malheureusement pour lui, l'endroit est vraiment malfamé et particulièrement hostile, c'est une lutte pour la survie qui commence.

Quelles sont les nouveautés de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Le jeu inclut quand même quelques petites nouveautés, notamment le mode Guy Savage Delta. En 2004, une séquence cauchemar de Snake était cachée sous la forme d'easter egg, elle fait son retour dans une version améliorée par PlatinumGames (Metal Gear Rising: Revengeance). Ce mode peut être débloqué pendant l'histoire principale ou après avoir terminé le jeu. Nous retrouvons également le mode Snake vs Monkey où Snake doit retrouver des singes d'Ape Escape dans la jungle. Un monde réservé aux PC (Steam) et PS5, mais sur Xbox Series X|S, c'est Snake vs Bomberman qui le remplace. Enfin, un mode multijoueur Fox Hunt sera rajouté plus tard dans l'année.

Où acheter Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Vous pouvez acheter Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Deluxe Edition à 99,99 € sur Amazon, Fnac et Leclerc, elle comprend le jeu en Day One Edition, un steelbook, un porte-clés en métal, cinq illustrations, un patch en tissu thermocollant FOX et un packaging personnalité.

