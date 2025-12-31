Notre rédaction vous souhaite un excellent réveillon et une très belle année 2026 !

Il est temps de refermer le grand livre de 2025, de le poser délicatement sur l’étagère des souvenirs et de se tourner vers la page suivante, encore toute blanche, 2026. Une page qui sent déjà la manette neuve, la promesse de belles découvertes et, espérons-le, quelques nuits trop courtes (pour de bonnes raisons, évidemment). L’année 2025 aura été dense, parfois mouvementée, souvent passionnante. Entre annonces surprises, jeux attendus au tournant, salons qui continuent de faire rêver et communautés actives sur les divers réseaux, le jeu vidéo n’a clairement pas appuyé sur pause. Nous avons vibré, râlé parfois, souri souvent, et surtout partagé tout cela avec vous, jour après jour.

Regardons maintenant droit devant. 2026 s’annonce déjà comme une année généreuse, de licences cultes prêtes à revenir sur le devant de la scène et de nouvelles expériences capables de nous surprendre là où nous ne les attendions pas. Autant dire que nos agendas risquent encore de souffrir... et nos disques durs aussi.

Mais cette fin d’année est aussi l’occasion de prendre un peu de recul. La presse papier transposée sur le web, celle qui prend le temps d’écrire, d’analyser et de transmettre une passion, a de plus en plus de mal à trouver sa place. Beaucoup disparaissent, d’autres se transforment, parfois à marche forcée. Le paysage change vite, parfois trop vite. Malgré cela, nous continuons d’y croire. Nous espérons sincèrement rester à vos côtés en 2026, accompagner vos lectures, vos envies et vos découvertes, et faire en sorte que l’aventure dure encore longtemps. Nous croisons les doigts, très fort.

Avant de lever nos verres, nous tenions surtout à vous dire merci. Merci pour votre fidélité, vos messages, vos réactions, votre curiosité. Sans vous, rien de tout cela n’aurait vraiment de sens.

Nous vous laissons donc profiter de ces dernières heures de 2025 entourés des personnes qui comptent. Amusez-vous, détendez-vous, savourez le moment… avec modération, bien sûr.

Toute la rédaction vous souhaite une excellente année 2026.

Lire aussi :