TEST Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE, un jeu qui capture l’horreur, mais aussi la frustration

Minakami Village, beauté lugubre et ténèbres épaisses





Sorti à l’origine en 2003, Fatal Frame II: Crimson Butterfly reste l’un des survival-horror les plus cultes de son époque. Koei Tecmo revisite aujourd’hui ce classique avec un remake qui tente de moderniser l’expérience sans trahir l’œuvre originale. L’aventure suit les jumelles Mio et Mayu, perdues dans le mystérieux village abandonné de Minakami, un lieu rongé par les esprits et marqué par un rituel macabre impliquant des sœurs jumelles. Armée de la fameuse Camera Obscura, Mio doit affronter les fantômes du passé pour espérer sortir vivante de ce cauchemar. Nous avons terminé cette nouvelle adaptation, il est temps de vous en parler dans un test adéquat.

Une nette mise à niveau par rapport au jeu original.

Visuellement, ce remake propose une nette mise à niveau par rapport au jeu original. Le village de Minakami bénéficie d’une direction artistique toujours aussi marquante, avec ses maisons abandonnées, ses couloirs poussiéreux et ses sanctuaires oubliés. Les jeux de lumière participent énormément à l’ambiance ; lanternes vacillantes, pièces plongées dans l’obscurité et halos lumineux à peine suffisants pour distinguer ce qui se cache au fond des couloirs. L’ensemble crée une atmosphère oppressante qui fonctionne très bien.

Les environnements dégagent un charme étrange, presque mélancolique. Les bâtiments semblent figés dans le temps, comme si la vie s’était brutalement arrêtée au moment du rituel qui a condamné le village. Les textures ont été modernisées et certains décors affichent un niveau de détail appréciable, renforçant la sensation d’explorer un lieu réellement hanté par son passé. Pour faire simple, tout est beau, net et cliquant à la mirette.

Malheureusement, la technique ne suit pas. Le jeu ne parvient pas à maintenir le framerate de manière stable. Des chutes de performances viennent régulièrement casser l’immersion, ce qui est d’autant plus visible sur les machines modernes. En outre, les animations sont rigides dans l’ensemble ; des mouvements dignes du titre d’antan par moment. Alors oui, le résultat reste correct, mais ces petits défauts visuels rappellent régulièrement que ce remake garde un pied dans le passé.

Notation Verdict 13 20