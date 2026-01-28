Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, une démo gratuite arrive… et Silent Hill f s’invite dans le cauchemar

Une démo pour replonger dans l’horreur japonaise





KOEI TECMO Europe et Team NINJA ont officialisé l’arrivée d’une démo jouable de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, disponible dès le 5 mars 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X / S et PC via Steam. L’occasion idéale de (re)découvrir ce classique du survival horror, considéré comme l’un des épisodes les plus marquants de la série. En parallèle, les précommandes sont désormais ouvertes sur la belle de Big N., accompagnées d’une nouvelle bande-annonce portée par la voix de Tsuki Amano, figure emblématique déjà associée à la licence. Une manière soignée de rappeler l’identité profondément japonaise et mélancolique du jeu.

Une collaboration glaçante avec Silent Hill f





L’annonce la plus surprenante concerne sans doute la collaboration avec Silent Hill f, le prochain opus de la célèbre saga d’horreur psychologique. Cette association entre deux monuments du genre promet une ambiance encore plus pesante, parfaitement dans le ton de Fatal Frame II. Des costumes issus de cette collaboration seront proposés dans une mise à jour gratuite à venir. Peu de détails ont été dévoilés pour le moment, mais cette passerelle entre deux univers cultes de l’horreur japonaise attise déjà la curiosité. Davantage d’informations seront communiquées prochainement, de quoi maintenir la tension jusqu’à la sortie.

Une sortie imminente et une version complète très attendue



Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sortira officiellement le 12 mars 2026. Cette version modernisée proposera des voix japonaises, accompagnées de textes en français, mais aussi en anglais, allemand, espagnol et italien. Entre fidélité à l’œuvre originale et ajustements contemporains, ce remake ambitionne de faire découvrir ce chef-d’œuvre de l’horreur à une nouvelle génération, tout en respectant l’expérience qui a marqué les joueurs de l’époque.

Un retour sous les meilleurs auspices





Avec une démo jouable, une collaboration prestigieuse avec Silent Hill f et une sortie désormais toute proche, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake s’impose déjà comme l’un des rendez-vous horrifiques majeurs de 2026. Nous suivrons de près les prochaines annonces, mais une chose est sûre, l’appareil photo va encore chauffer... et les frissons aussi.