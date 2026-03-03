Xbox Game Pass : les premiers ajouts de mars 2026 dévoilés, il est temps de se réveiller samouraï !

Outre les premières sorties du mois de mars dont nous avions déjà connaissance, les prochains ajouts au Game Pass au cours des deux prochaines semaines sont pour le moins réduits. Les abonnés Premium vont se réjouir d'enfin pouvoir découvrir Hollow Knight: Silksong, six mois après sa sortie et son ajout à l'abonnement Ultimate. Le gros morceau du moment n'est autre que Cyberpunk 2077 et nous retrouvons tout de même un lancement en day one avec Planet of Lana II: Children of the Leaf, qui promet une belle aventure.

Qui dit nouvel arrivage implique également une poignée de départs le 15 du mois, dont l'une des précédentes déclinaisons d'EA Sports F1.

Disponible dès aujourd'hui

Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Alors que la lumière est sur le point d'être engloutie par les ténèbres, seuls les quatre élus des Cristaux peuvent sauver le monde.

Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Kingdom Come: Deliverance II est un RPG d'action palpitant, sur fond de guerre civile dans la Bohême du XVe siècle. Vous incarnez Henry de Skalitz, un homme ordinaire amené à accomplir des choses extraordinaires, pris dans un récit captivant mêlant vengeance, trahison et découverte, alors qu'il se lance dans une épopée inoubliable.

Bientôt disponibles

to a T (Cloud, Xbox Series X|S, PC) - 4 mars - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Un jeu d'aventure charmant et coloré, signé par le créateur de Katamari Damacy et l'équipe uvula, qui suit le quotidien d'un adolescent dans une petite ville, accompagné de son adorable chien. Coincé dans une pose en T, son corps refuse de bouger... mais pas sa détermination à profiter de chaque instant.

EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S, PC) - 4 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Écrivez votre propre légende du sport automobile, dirigez votre écurie et découvrez de nouveaux modes de jeu dans le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2025. Les membres Game Pass Ultimate peuvent jouer dès maintenant via EA Play et profiter du bonus mensuel de 5 000 XP, disponible jusqu'au 31 mars.

Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, PC) - 5 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Une amitié peut-elle changer le monde ? Lancez-vous dans une aventure de science-fiction inoubliable aux côtés de Lana et de son fidèle compagnon Mui. Résolvez des énigmes ingénieuses, percez des secrets enfouis et affrontez les dangers qui transforment leur monde. Ce jeu de plateforme cinématographique à couper le souffle mettra à l'épreuve votre esprit, touchera votre cœur et émerveillera vos sens.

Construction Simulator (Cloud, Console, PC) - 10 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Construction Simulator est de retour, plus vaste et plus ambitieux que jamais ! Réalisez votre rêve de devenir un entrepreneur du bâtiment prospère en créant votre entreprise de A à Z, avec l'aide de votre mentor, Hape.

Cyberpunk 2077 (Cloud, Console) - 10 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Incarnez V, mercenaire cyberpunk, et faites tout pour vous faire un nom dans le futur sombre de Night City. Mais lorsqu'un casse unique visant à dérober un prototype expérimental tourne mal, le cours de votre vie bascule à jamais.

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console, Portable, PC) - 12 mars - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Gravissez les sommets d'un vaste royaume hanté dans Hollow Knight: Silksong ! Suite du jeu d'action-aventure primé Hollow Knight, cette nouvelle aventure vous invite à explorer, combattre et survivre dans la peau de Hornet, princesse-protectrice d'Hallownest, alors qu'elle découvre un royaume régi par la soie et le chant.

DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC) - 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party vous invite à vivre une aventure colorée et rythmée aux côtés de Gabby et de ses amis. Explorez des pièces emblématiques, profitez de mini-jeux ludiques et célébrez la créativité et l'esprit d'équipe dans une expérience festive pensée pour toute la famille.

Au cas où vous l'auriez manqué

Diablo II: Resurrected (Cloud, Console, PC) - 11 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Désormais disponible via le Cloud Gaming. Consultez les dernières mises à jour de Diablo II: Resurrected ici ! (Re)découvrez Diablo II dans sa version définitive maintenant disponible dans le Xbox Game Pass, incluant les versions remastérisées de Diablo II ainsi que de son extension Lord of Destruction et bien plus encore.

Mises à jour et contenus additionnels

Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Console, PC) - 13 mars

Plongez dans Black Ops Royale, un nouveau mode gratuit inspiré de Blackout et repensé pour l'expérience actuelle de Call of Duty: Warzone. Sur la carte Avalon, chaque partie démarre à armes égales, pas d'équipement personnalisé, pas de stations d'achat, seulement des pistolets et votre instinct. Fouillez les environs pour récupérer améliorations, armures et atouts afin de renforcer votre arsenal. Prenez des risques calculés, surclassez vos adversaires et soyez la dernière escouade en lice.

Avantages en jeu

Call of Duty: Warzone (Console, PC)

Game Pass Pack 5 : les membres du Game Pass peuvent obtenir un pack en jeu GRATUIT pour Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone. Ce pack inclut :

Skin d'opérateur ;



4 plans d'arme ;



2 porte-bonheurs d'arme ;



Exécution ;



Emblème ;



2 stickers d'arme ;



Spray ;



Jeton de Double XP (1 heure).

Ils nous quittent 15 mars

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.