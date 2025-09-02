Xbox Game Pass : les premiers ajouts de septembre 2025 dévoilés, avec Hornet en vedette

Après une fin août plutôt chargée avec une belle variété de jeux, les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont pouvoir découvrir quelques petites productions dans les prochains jours, qui n'auront rien de bien excitant. La division gaming de Microsoft a clairement laissé le champ libre à Hollow Knight: Silksong de Team Cherry et ce n'est pas surprenant. Bon, compte tenu de son tarif ultra accessible, autant l'acheter et ainsi soutenir ses développeurs (même s'ils sont déjà millionnaires) plutôt que la multinationale américaine.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour ce début septembre. Trois départs seront à déplorer le 15 cette fois.

Disponible aujourd'hui

I Am Your Beast (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dans le Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

I Am Your Beast est un FPS narratif et nerveux, axé sur la vengeance et l'infiltration. Poursuivi dans les étendues sauvages d'Amérique du Nord par le complexe militaro-industriel, vous retournez la situation à votre avantage. Brisez vos ennemis. Retournez leur propre équipement contre eux. Foncez dans votre réseau de tunnels avant que les forces ennemies ne vous localisent. Et recommencez.

Bientôt disponibles

Nine Sols (Xbox Series X|S) - 3 septembre - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Nine Sols est un jeu de plateforme et d'action en 2D, riche en lore et entièrement dessiné à la main, avec un système de combat basé sur la parade inspiré de Sekiro. Partez à l'aventure dans un monde fantastique inspiré de l'Asie, explorez une terre autrefois dominée par une ancienne race extraterrestre et suivez un héros en quête de vengeance, bien décidé à abattre les 9 Sols, les puissants souverains de ce royaume déchu.

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console et PC) - 4 septembre - Disponible dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Gravissez les hauteurs d'un vaste royaume hanté dans Hollow Knight: Silksong! La suite très attendue de l'action-aventure maintes fois récompensée Hollow Knight. Explorez, combattez et survivez dans la peau de Hornet, princesse-protectrice de Hallownest, alors qu'elle découvre un monde régi par la soie et le chant.

Cataclismo (PC) - 4 septembre - Disponible dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Brique par brique, concevez et érigez vos forteresses pour résister à des hordes infinies d'Horreurs dans ce jeu de stratégie en temps réel mêlant gestion de ressources, défense de siège et exploration. Dirigez depuis vos remparts, repoussez les ténèbres et tenez bon face aux créatures surgissant de la Brume.

PAW Patrol World (Cloud, Console et PC) - 10 septembre - Disponible dans le Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

De retour dans le catalogue Game Pass, découvrez le monde du dessin animé La Pat' Patrouille comme jamais auparavant dans une aventure 3D pleine d'action où tout est PAWssible ! Incarnez vos chiots préférés, conduisez leurs véhicules et sauvez la mise en accomplissant des missions et des sauvetages amusants, en solo ou en coopération familiale en écran partagé. L'expérience ultime de jeu pour les fans de la Pat' Patrouille !

RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) - 16 septembre - Disponible avec Game Pass Ultimate et Game Pass Standard

À la suite de catastrophes naturelles, RoadCraft vous confie la mission de reconstruire ce qui a été détruit. Prenez le contrôle d'une flotte de plus de 40 véhicules de construction authentiques pour déblayer les débris, réparer routes et ponts, et restaurer les infrastructures essentielles. Affrontez des défis réalistes en solo ou en coopération, dans de vastes environnements dynamiques façonnés par la destruction et la reconstruction.

Mises à jour et contenus additionnels

Overwatch 2 - Saison 18 : Stadium Quick Play - Disponible dès maintenant

La Saison 18 : les partie rapides du Stadium redéfinit le jeu actuel. Maîtrisez le rythme du nouveau héros de soutien aquatique Wuyang, plongez dans les modes Partie rapide ou Stadium compétitif avec Winston, Brigitte, Pharah et (plus tard dans la saison) Tracer, découvrez le tout nouveau mode Course de convoi et gravissez les échelons grâce à la refonte complète du PvP. Que vous élaboriez des compositions Stadium, testiez plus de 50 nouveaux avantages ou mettiez vos talents à l'épreuve dans le Lúcioball en vue à la troisième personne, il est temps de faire des vagues !

Indiana Jones and the Great Circle : The Order of Giants - 4 septembre

Un tout nouveau chapitre entraîne Indiana Jones dans les rues antiques de Rome, où des catacombes oubliées révèlent un danger bien plus sombre. Indy devra déjouer un culte redoutable et résoudre des énigmes complexes imaginées par les empereurs pour mettre au jour l’héritage obscur des géants Nephilim. Les membres Game Pass peuvent économiser 10 % sur la mise à niveau Premium numérique pour y jouer dès sa sortie ou acheter le DL séparément le 4 septembre (jeu de base requis).

EA Sports NHL 26 : essai anticipé EA Play - 5 septembre

Montrez votre jeu au monde entier avec l'essai anticipé EA Play sur Xbox Series X|S ! Les abonnés Game Pass Ultimate peuvent prendre la glace pendant jusqu'à 10 heures dans EA Sports NHL 26. Et si vous décidez d'acheter le jeu, votre progression sera conservée : prêt pour le prochain match.

Avantages en jeu

Les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass peuvent profiter de ces contenus exclusifs en jeu. Les Avantages peuvent varier selon le jeu, la région et la période.

Asphalt Legends Unite : Pack Cadeau Mensuel (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Accélérez avec style grâce à la Jaguar C-X75, à 10 packs de cartes et à 500 000 crédits pour améliorer, perfectionner et dominer les circuits !

The Finals : Pack de bienvenue (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 11 septembre - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Le Pack de bienvenue de la Saison 8 comprend 500 Multibucks, un bonus de 25 % d'XP ainsi que l'ensemble Scale of Heaven, qui inclut un skin d'arme, une émote, un pendentif pour arme et une tenue.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Encore plus d'avantages avec le Game Pass Ultimate ! Retrouvez vos bonus exclusifs dans la section Game Pass de votre console, de l'application PC Xbox ou de l'appli mobile. De nouveaux avantages sont ajoutés régulièrement !

Skate 3 : Pack de Déblocage - 2 septembre

Améliorez votre expérience Skate 3 avec le Pack de Déblocage, disponible via EA Play. Obtenez Danny's Hawaiian Dream, le San Van Party Pack et le Time is Money Pack.

Ils nous quittent le 15 septembre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.