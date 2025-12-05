TEST MARVEL Cosmic Invasion : quand le multivers déraille... pour notre plus grand plaisir

Un hommage pixelisé qui brille autant qu’il pique la curiosité





Développé par Tribute Games et édité par Dotemu, MARVEL Cosmic Invasion renvoie instantanément à cette époque bénie où les beat’em up absorbaient nos jetons plus vite qu’un Galactus affamé. Nous découvrons ici une production furieusement rétro, portée par un pixel art somptueux, un casting XXL de super-héros et une énergie arcade qui transpire la madeleine de Proust à chaque coup de poing. Ici, nous traversons New York, Asgard, Wakanda comme si nous feuilletions une bande dessinée décalée, vibrant à chaque éclair de Storm ou flash de l’armure d’Iron Man. Bref, arrêtons de palabrer pendant des heures, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle expérience.

Visuellement parlant, cela donne quoi ? Eh bien dès les premières minutes, nous sommes happés par cette esthétique rétro qui évoque instantanément les bornes d’arcade d’antan, celles qui crachaient du pixel coloré comme d’autres respirent. Tribute Games maîtrise ce langage visuel depuis longtemps, et MARVEL Cosmic Invasion le prouve avec une assurance déconcertante. Chaque personnage possède une silhouette immédiatement identifiable, chaque animation respire la personnalité, chaque décor déborde de clins d’œil jetés à des décennies de comics. Nous traversons New York, Asgard, Wakanda comme si nous feuilletions une bande dessinée délirante, vibrant à chaque éclair de Storm ou flash de l’armure d’Iron Man.

Le revers de la médaille, c’est que certains environnements paraissent un peu plus sages, comme si l’équipe artistique avait préféré assurer la fluidité générale plutôt que de surcharger l’image. Rien de gênant, car la mise en mouvement compense largement, nous apprécions cette manière qu’ont les animations de raconter une histoire en un clin d’œil, du sprint électrique de Quicksilver aux poses iconiques de Captain Marvel. Les effets spéciaux apportent le punch nécessaire sans tomber dans l’excès moderne, et le jeu respire cette chaleur rétro qui fait immédiatement mouche. Un style assumé, cohérent et terriblement agréable à regarder, surtout pour les amoureux de pixel art maîtrisé.

Notation Verdict 14 20