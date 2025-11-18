Resident Evil Requiem : une petite déception pour les joueurs impatients

Les amateurs de survival horror ont rendez-vous en février 2026 pour découvrir Resident Evil Requiem, le prochain opus majeur de la saga de Capcom. La date de sortie approche doucement, mais sûrement, le studio japonais met le paquet sur la promotion de son prochain blockbuster. Masato Kumazawa, producteur de Resident Evil Requiem, s'est ainsi entretenu avec Stevivor sur plusieurs sujets.

Resident Evil Requiem aura-t-il sa démo gratuite ?





Malheureusement pour nous, Masato Kumazawa n'a pas dévoilé que de bonnes nouvelles. Le producteur du survival horror a notamment annoncé que Resident Evil Requiem n'aura pas droit à une démo gratuite avant sa sortie. Masato Kumazawa a expliqué :

Pour ce qui est d'une démo, nous n'en avons absolument aucune de prévue à ce stade. Nous voulons nous concentrer sur la finalisation du jeu. Notre équipe de développement met tout en œuvre pour créer un jeu de la meilleure qualité possible et en faire un produit irréprochable.

Tout récemment, Capcom a rassuré les investisseurs quant aux qualités techniques de Resident Evil Requiem, qui devrait être mieux optimisé que Monster Hunter Wilds sur PC. Ne pas avoir de démo gratuite de Resident Evil Requiem est plutôt décevant, mais les fans préfèrent évidemment avoir un jeu final soigné.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La sortie officielle est prévue dans un peu plus de trois mois, Capcom peut très bien changer ses plans si le développement avance bien. Sinon, il faudra espérer qu'il y ait une démo gratuite après la sortie de Resident Evil Requiem, prévue le 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Le jeu d'horreur est disponible en précommande à 79,90 € chez Leclerc (prix bas garanti).

