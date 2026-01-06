CINEMA : Avengers: Doomsday, les X-Men prêts à faire leur baroud d'honneur dans un troisième teaser

Avec moi, mes X-Men !





C'est en fin d'année dernière que Marvel Studios a commencé à diffuser en salles puis quelques jours après sur la Toile une série de teasers dédiés au prochain blockbuster du MCU signé Marvel Studios, Avengers: Doomsday. Nous avons d'abord eu droit à Steve Rogers (Chris Evans), qui ne devrait donc pas rester en paix dans le passé. Ensuite, c'est un autre ancien membre des Vengeurs prêt à retourner au combat qui a été montré, le Thor de Chris Hemsworth. Cette semaine, direction une tout autre réalité, une où les X-Men tels que nous les avons connus à l'époque des films de la Fox sont encore en vie... même si cela risque de ne pas durer.

Bande-annonce teaser VO

Un teaser multiversel





Nous avons donc droit à quelques plans à l'intérieur du manoir des X-Men, un Institut Xavier bien délabré où il n'y a presque pas âme qui vive. Malgré ça, le Professeur Charles Xavier (Patrick Stewart - 85 ans) et Erik Lensherr aka Magnéto (Ian McKellen - 86 ans) sont bien présents et les deux vieux amis continuent toujours de jouer aux échecs. À n'en pas douter, ce long-métrage servira à définitivement clôturer le sort de ces incarnations des personnages, les deux acteurs n'étant malheureusement plus tout jeunes. Comme quoi, la réplique de Deadpool n'était pas si éloignée de la vérité !

Évidemment, le discours sur la mort qu'ils prononcent peut présager de leur destin, mais nous ne doutons pas que leur baroud d'honneur sera à l'opposé de ce qui est survenu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. D'ailleurs, il va sans dire qu'il ne s'agit pas du même Charles Xavier que dans ce dernier ou Logan. Puisque nous savons déjà que Kelsey Grammer sera également présent dans le rôle du Fauve et Alan Cumming en tant que Diablo / Nightcrawler, nous pouvons aisément supposer qu'il s'agira d'un univers assez similaire à la première trilogie X-Men, sans qu'il s'agisse nécessairement du même, la chronologie des divers projets de l'époque étant déjà assez hasardeuse par moment. Il y a d'ailleurs de fortes chances que ce soit là où Monica Rambeau (Teyonah Parris) s'est retrouvée à la fin de The Marvels.

Enfin, la transition parlant des yeux est bien trouvée, puisque la scène suivante nous montre Scott Summers aka Cyclope (James Marsden), qui n'a jamais été aussi badass en live-action et porte une tenue assez similaire à celle de X-Men '97 et donc aux comics. Nous le voyons retirer ses lunettes, laissant se déchaîner une rafale d'énergie et sa colère alors qu'il est genoux à terre et que les jambes d'au moins une Sentinelle sont présentes en arrière-plan. Il ne nous en faut pas plus pour nous donner envie d'aller voir le film !

Bande-annonce teaser VF

La sortie d'Avengers: Doomsday au cinéma est fixée au 16 décembre 2026 en France. Si vous souhaitez revoir la saga des films X-Men, un gros coffret Blu-ray est vendu 39,99 € à la Fnac.

