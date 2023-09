CRITIQUE Sand Land : Dragon Ball Super Super Hero peut aller se rhabiller

Le retour d’un vieux démon !





Qui ne connaît pas Akira Toriyama aujourd'hui ? Le maître est principalement connu pour son œuvre ultime, Dragon Ball, mais a aussi pondu des petits mangas délirants, avec des histoires amusantes et intéressantes. Dans les années 2000, un ouvrage avait su se distinguer des autres : Sand Land. Bandai Namco Entertainment, Sunrise, Anima, et Kamikaze Douga se sont réunis pour produire un long-métrage. Au moment où nous écrivons ses lignes, le film n'est toujours pas prévu en Occident et est actuellement projeté dans les cinémas japonais. Nous sommes à Tokyo et nous avons eu la chance de le voir, c'est pourquoi nous vous livrons sur nos impressions, le tout sans spoil.

Sand Land a su nous émerveiller et nous tenir aux tripes du début jusqu'à la fin.

Vous l'avez certainement remarqué, mais la CGI est omniprésente aujourd'hui. La plupart des studios d'animation usent de ce type de rendu pour concevoir des productions de plus en plus spectaculaires. Sand Land n’échappe pas à la règle de la modernité, et les équipes ont conçu des personnages et des environnements tout en 3D. Alors, c'est beau ? Eh bien ne tournons pas autour du pot, oui. Si vous avez vu Dragon Ball Super Super Hero, vous avez constaté une inégalité à l'image qui peut déranger les mirettes, au point de faire sortir le spectateur du film. Pour Sand Land, l’atmosphère visuelle est pétante, et nous sommes surpris du résultat tellement certains passages sont explosifs sur une toile géante. Sunrise et les équipes autour ont su nous tromper les rétines et nous faire ressentir un rendu typé "dessin animé" avec de la simple 3D. Bravo ! La caméra, elle, se positionne à des angles stratégiques pour intensifier un moment fort à l'image. Durant une mêlée un brin dynamique, elle virevolte légèrement dans tous les sens pour nous transporter. En d'autres termes, nous sommes totalement sous le charme de ce que nous avons pu admirer durant ces quelques minutes.

Du côté de la bande-son, nous avons des tonalités qui collent parfaitement à l'image. L'univers tourne autour des environnements désertiques, ainsi que de la détresse des humains et de diverses créatures. Forcément, nous avons des tons qui tirent vers la mélancolie, avec des notes douces et lentes. Bien évidemment, ces dernières s'intensifient quand des affrontements sont exhibés sous nos yeux, ou s’agitent durant les escapades. Un régal pour les esgourdes ! Les doublages, eux, sont excellents. La talentueuse Tamura Mutsumi incarne parfaitement le petit démon Beelzebub. Elle a un petit côté « mesquin » dans la voix qui tire vers des tons aigus. Lao, doublé par Kazuhiro Yamaji, a une voix plus posée, plus... dépressive, concordant comme il se doit à la personnalité du vieux shérif. Que ce soit un protagoniste ou un autre, du très bon travail a été réalisé par les comédiens. C'est un sans-faute, tant mieux pour nos tympans.

En outre, le long-métrage reprend les grandes lignes du manga. Sans surprise, des passages inédits sont présents, une simple phrase dans le bouquin devient alors une scène entière pour une meilleure compréhension du spectateur. De petites choses ont été supprimées, certainement pour mettre en avant des points que le lecteur n'a pas forcément saisi au travers des pages. Quoi qu'il en soit, tout a été pensé pour que nous puissions comprendre en tout simplicité l'enjeu de cette odyssée. De plus, nous avions une crainte concernant le déroulement de l'histoire, qui peut paraître lent dans le livre... Vous pouvez souffler, le rythme est bon, les chapitres s’enchaînent sans trop se précipiter, nous ne voyons pas les minutes défiler tellement le film est prenant. Pour finir, restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise après le générique.

Pour vous donner une idée, les 15 premières minutes du film (en japonais) ont été partagées.



Des thèmes importants sont abordés pour mettre en avant l'importance de l'eau, de la nature, et de ceux qui utilisent ces ressources pour en faire du bénéfice. Le tout est mis en scène avec brio dans un univers où des Hommes, des montres et des démons vivent ensemble. Ceux qui se faisaient la guerre deviennent alors des alliés pour survivre dans ce monde oppressé par des profiteurs qui n’éprouvent aucun scrupule. Vous l'aurez compris, nous avons passé un excellent moment avec Sand Land, qui a su nous émerveiller et nous tenir aux tripes du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous n'espérons qu'une chose, qu'un distributeur européen puisse avoir les droits pour diffuser cette aventure captivante et magique dans nos salles obscures.

Note : 4 étoiles sur 5

