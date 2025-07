CINEMA : Avatar : De Feu et de Cendres, une première bande-annonce torride pour la suite de la saga de James Cameron

La première bande-annonce d'Avatar : De Feu et de Cendres est là





Comme nous l'avons déjà évoqué, certaines salles de cinéma diffusent depuis quelques jours la bande-annonce du film Avatar : De Feu et de Cendres (Avatar: Fire and Ash) avant la projection du long-métrage Les 4 Fantastiques : Premiers pas. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'elle ne soit mise en ligne sur la Toile afin que tout le monde en profite. L'attente aura été brève puisque c'est ce lundi que 20th Century Studios a décidé de la partager. Sans surprise, c'est à nouveau une sacrée claque visuelle.

Nous avions laissé Jake Sully (Sam Worthington) et sa famille endeuillée sur Pandora auprès du clan océanique des Metkayina dans Avatar : La voie de l'eau sorti fin 2022. En témoignent les premières paroles prononcées par le personnage, la question de la haine et du ressentiment sera centrale à l'intrigue de ce nouveau chapitre. Outre de nouvelles créatures volantes et marines, ainsi qu'un paysage volcanique, c'est une terre entièrement brûlée et ses habitants qui vont servir d'éléments centraux aux péripéties, les Mangkwan ou Clan des cendres, mené par Varang (Oona Chaplin).

Et, oui, tout comme Avatar, le dernier maître de l'air, après l'eau c'est le feu qui aura une place importante ici, nous repasserons sur l'originalité. De même, Miles Quaritch (Stephen Lang) va encore se dresser sur la route de Jake et ses proches, en espérant que ce soit la dernière puisqu'il était déjà l'antagoniste des précédents films. Nous le voyons d'ailleurs arborer un maquillage tribal sur le visage puisque la RDA et les Mangkwan vont visiblement s'allier, de quoi étonner de prime abord. Plus intéressant encore, une rivalité semble clairement s'établir entre Neytiri (Zoe Saldaña) et Varang, tandis que Jake va même se faire capturer par les envahisseurs. Le film nous promet aussi des enjeux familiaux divers, notamment autour de Spider (Jack Champion) et Kiri (Sigourney Weaver).

Pour terminer, sachez qu'Avatar : De Feu et de Cendres est attendu en salles le mercredi 17 décembre 2025 en France et le 19 en Amérique du Nord, pile avant les fêtes. Le combo Blu-ray standard et UHD d'Avatar : La voie de l'eau est actuellement vendu 24,99 € sur Amazon.

