CINEMA : Predator: Badlands s'offre un nouveau trailer avec une star de Death Stranding 2

Après Prey, Dan Trachtenberg remet déjà ça





Depuis le Predator de 1987, réalisé par John McTiernan et mettant en scène Arnold Schwarzenegger luttant contre un monstre extraterrestre, la franchise a bien évolué. Rien qu'au cinéma, nous avons eu droit à de multiples suites et spin-offs, jusqu'au très sympathique Prey en 2022. Un film réalisé par Dan Trachtenberg et qui opposait une jeune Comanche à un Predator. Le cinéaste a également coréalisé le récent film d'animation Predator: Killer of Killers, mais il n'en a pas terminé avec la saga.

Un trailer pour Predator: Badlands





La 20th Century Fox vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Predator: Badlands, le prochain film live de la franchise. Dans cet opus, un jeune Predator, paria de son clan, se retrouve sur une planète isolée et va devoir s'aider de Thia, un androïde, pour affonter « le super-prédateur ultime ». Si nous pouvions espérer un duel mano à mano dans le pur esprit de la licence, quelques soldats armés viendront s'inviter à la fête, ainsi qu'un robot exosquelette de manutention... comme dans Aliens, le retour.

Un film Predator en lien avec Alien





Eh oui, Predator: Badlands s'inscrira visiblement aussi dans la franchise Alien, Thia est ici un androïde de Weyland-Yutani, l'entreprise si désireuse de mettre la main sur un Xénomorphe, mais un Predator pourrait très bien faire l'affaire. Autant dire que Dek (le petit nom du Predator) va devoir faire attention à ses arrières, les androïdes de l'univers d'Alien sont réputés pour leurs trahisons.

Qui joue dans Predator: Badlands ?





Côté casting, nous retrouverons Dimitrius Schuster-Koloamatangi sous le masque du Predator, tandis qu'Elle Fanning incarnera Thia. L'actrice est bien connue pour ses rôles dans Super 8, Maléfique ou encore The Neon Demon au cinéma, elle était également présente dans le récent jeu Death Stranding 2: On the Beach de Kojima Productions.

Quand sortira Predator: Badlands ?





Les fans ne sont cependant pas totalement enjoués par cette première bande-annonce. La créature est ici moins bestiale, avec un visage plus humain et elle parle même (dans sa langue) dans la vidéo. Espérons que les craintes sont balayées à la sortie du film, prévue le 5 novembre 2025 au cinéma.

D'ici là, vous pouvez retrouver Prey en Blu-ray 4K UHD à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.