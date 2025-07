CINEMA : Resident Evil, le pitch du film fuite et il intrigue déjà les fans

Source: DanielRPK via ComicBook

Source: DanielRPK via ComicBook

Encore un film Resident Evil au cinéma





Vous le savez déjà, la franchise Resident Evil va encore avoir droit à un reboot au cinéma avec un nouveau film en live action réalisé par Zach Cregger (Barbare, Évanouis). Tout récemment, le cinéaste annonçait vouloir « raconter une histoire qui soit fidèle à l'expérience de jeu », sans chercher à « obéir totalement à l'histoire des jeux ». En clair, ce ne sera pas une adaptation ultra fidèle aux jeux de Capcom, comme essayait de le faire Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

Le pitch du prochain film Resident Evil en fuite





Cette semaine, l'insider Daniel Richtman (via ComicBook) a dévoilé des informations sur le scénario du film Resident Evil de Zach Cregger. C'est le pitch qui est partagé ici, avec un personnage principal totalement inédit :

Bryan, un coursier d'organes décontracté, est envoyé en livraison nocturne à l'hôpital central de Raccoon City. En chemin sur une route de montagne enneigée, il percute accidentellement une femme inconnue avec sa voiture. Elle survit, mais quelque chose cloche. Alors qu'il tente de l'aider, Bryan tombe sur une véritable épidémie impliquant d'horribles mutations tentaculaires et des monstruosités génétiquement modifiées.

Bryan serait joué par Austin Abrams, un acteur américain aperçu dans les séries The Walking Dead et Euphoria, il sera également à l'affiche d'Évanouis (Weapons), le prochain film de Zach Cregger. Le monde est petit et, bien sûr, Bryan n'a aucun lien avec Brian Irons, le maire de Raccoon City.

Un film quand même en lien avec les jeux





Si le scénario du film n'est pas une adaptation fidèle d'un jeu vidéo, il devrait quand même s'inscrire pendant les évènements de Resident Evil 2 et 3, alors que les zombies commencent à envahir la ville de Raccoon City. Dans les jeux, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield , Ada Wong, Barry Burton ou encore Sherry Birkin arrivent à s'enfuir avant que la zone ne soit dévastée par une bombe nucléaire (nous devrions visiter les vestiges dans Resident Evil Requiem), Bryan devrait suivre le même chemin dans ce long métrage... en croisant pourquoi pas quelques têtes connues des joueurs.

Quand sortira le prochain film Resident Evil ?





Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Même si Daniel Richtman est généralement très fiable, il se peut que les scénaristes Zach Cregger et Shay Hatten modifient le pitch avant le début du tournage. Mais les choses devraient aller plutôt vite dans les prochains mois, car la date de sortie du prochain film Resident Evil est fixée au 18 septembre 2026 au cinéma. D'ici là, vous pouvez retrouver les précédentes adaptations live action en coffret intégral Blu-ray à 54,99 € chez Leclerc.