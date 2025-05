CINEMA : Super Mario Bros. Le Film 2 se trouve un véritable titre pas si étonnant, qui risque de créer quelques confusions

Durant l'ère de la Switch, Nintendo a décidé de se diversifier afin de permettre à ses licences de toucher un plus vaste public. La firme de Kyoto s'est donc lancé dans le cinéma avec Super Mario Bros. Le Film en 2023, conçu en partenariat avec Illumination Entertainment (Les Minions), filiale d'Universal Pictures qui possède notamment un studio à Paris à l'origine du projet. Véritable succès critique et commercial en générant plus d'un milliard de dollars au box-office, c'est sans surprise que nous avions appris qu'un nouveau long-métrage lui faisant suite est en développement à l'occasion du Mario Day 2024. Ce Super Mario Bros. Le Film 2 n'avait alors pas été nommé, mais bien daté au 3 avril 2026 aux États-Unis puis au 24 avril 2026 au Japon. Eh bien, l'éditeur n'aura même pas la primeur de cette annonce, puisque l'intitulé est apparu au détour d'un communiqué de presse.

NBCUniversal, qui détient Illumination et Universal Pictures a évoqué ses plans pour le reste de l'année et l'avenir. Concernant les films, nous pouvons ainsi lire la chose suivante :

Une gamme passionnante de films d'Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation et Illumination a été présentée, notamment Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, Dragons, Downton Abbey: The Grand Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek et Les Minions.